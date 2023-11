Beszámolójukból kiderült: ez a lepkefaj Afrika tropikus, szubtropikus területein él, de előfordul a Mediterraneumban is. Vándorlepkéről lévén szó, nyár elején az első nemzedékek egyes példányai hatalmas távolságokat tesznek meg, eljutnak Közép-Európába, sőt akár Európa északabbi tájaira is.

Magyarországon az utóbbi években egyre több példányt figyelnek meg. Ez köszönhető egyrészt az időjárásnak, másrészt pedig annak, hogy nálunk is egyre divatosabb lett a leander. Ez a dísznövény ugyanis az oleanderszender kizárólagos tápnövénye. A leanderre rakja le petéit, ott fejlődnek ki a hernyók, melyek később bebábozódnak, s előbújnak belőlük az imágók, azaz a gyönyörűséges lepkék.

Az Oleanderszendereket a lepkék kolibrijeinek is nevezik, egyrészt a szépségük miatt, másrészt mert a kolibrihez hasonlóan egy helyben is tudnak repülni, így is táplálkoznak, pödörnyelvüket a virágokba nyújtva szívják ki a nektárt. Az oleanderszender meglehetősen nagyméretű lepke, akár a 12 centimétert is elérheti.

A Dévaványán előkerült példány hernyója egy szép leanderen növekedett, majd változott át imágóvá. A kifejlett lepke valószínűleg hamarosan útra kel a déli, melegebb vidékek felé.