A véletlenek sokszor befolyásolták az életemet – mondta Zsíros György. Hozzátette, hogy katonaként szolgált, amikor csörgött a telefon. A meteorológiai állomás munkatársa volt a vonal túlsó végén, és kérdezték, hogy tudnának-e valakit oda ajánlani munkára. Zsíros György pedig nem tétovázott, saját magát ajánlotta. Így került 1970-ben az állomásra, ahol, miután megszerezte a szükséges végzettséget, tudományos ügyintézői titulusig vitte, megfigyelőként ténykedett.

– Örültem, hogy így is kapcsolatban lehettem a természettel – folytatta. A mai Dedinszky Gyula utcában nőtt fel, de sok időt töltött nagyszüleinél a nagyréti tanyán, a legkedvesebb emlékei is ide kötődnek. Meteorológusként emlékezetes számára 1973 szilvesztere, 1974 újéve, amikor olyan kemény fagyok voltak, hogy a Körös jegén ment Babettával dolgozni a Fényesen lévő állomásra. A 70-es években került a Lencsési lakótelepre, majd az évtized végén beköltöztek a 22. szám alatti tízemeletesbe.

Elmondta, hogy 1985-ben a szomszéd nyitotta meg trafikot, de egy év után lényegében csődbe is ment. Szerinte nem volt elég az árukészlet, illetve hitvallása, hogy egy trafik üzemeltetése lényegében humán szolgáltatás is. A szomszéd kérdezte őket, hogy átvennék-e a trafikot, és mivel feleségének gyerekkori vágya volt, hogy trafikos legyen, belevágtak. Előtte egy tonna – tényleg egy tonna – kamillát gyűjtött a határban, azért 40 ezer forintot kapott, és a pénzt belefektette az üzletbe.

– Az állandó munkatárs az anyósom lett, majd a feleségem, aki beosztott engem is – folytatta. A 90-es évek elején aztán a meteorológiai szolgálatnál jelentős változások következtek be, a gépek, a műszerek átvették az emberek, mint megfigyelők szerepét, így kénytelen volt elhagyni a pályát. Mindez azt is jelenti, hogy 30 éve ténykedik főállásban a trafikban. Pár éve elvesztette feleségét, így minden téren átvette a vállalkozás vezetését – amit nem tekint munkának, inkább életformának.

Mint fogalmazott, a semmit kergeti, a trafik működtetése egy nagyjából nullszaldós üzlet. Kölcsönzött egy szlogent, miszerint a trafik olyan hely, ahol semmi sem lehetetlen; ahol valami vagy volt, vagy van, vagy lesz, mivel nem utasítanak el semmilyen kérést. Szerinte nagyon fontos az is, hogy szeretni kell az embereket, és ezt csak szívvel-lélekkel lehet csinálni.

Such Tamás felidézte, hogy az elmúlt években 14 cikket követtek el Zsíros Györggyel közösen, és hogy ezek között volt két nagyobb interjú is 9 év különbséggel. Az egyik címében arra utalt, hogy a trafik a multik árnyékában működik. A 76 éves Zsíros György szerint viszont a multik működnek a trafik árnyékában a Lencsési lakótelepen. Hiszen a központi ábécé is a sokadik váltást éli meg ezekben a napokban, miközben a trafik több mint három évtizede üzemel folyamatosan.

A közéleti teaházban kiderült az is, hogy a trafikos szereti a verseket – kedvenc költői között van József Attila, Petőfi Sándor és Radnóti Miklós –; hogy több költeményt tud fejből – el is szavalta az Arany Lacinak címűt –; hogy a Közgé elvégzése után első körben földrajz-rajz szakos pedagógus szeretett volna lenni, és vélhetően ezért beszél olykor sokat; valamint, hogy gyermekként bújta az atlaszokat, és meg is mászott minden 2500 méteres csúcsot Erdélyben és a Déli-Kárpátokban.

Felszaladt a harisnyája, elszaladt a trafikba Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház igazgatója elmondta, hogy a közéleti teaház keretében már évtizedek óta a lakótelepen élő, ismert emberekkel beszélgetnek, hogy még inkább megismerhessék őket, és hogy ezzel szolgálják a közösség építését. Mivel egy mondás szerint a Lencsésin két folyamatosan elérhető hely van, a közösségi ház és a trafik, adódott, hogy Zsíros György legyen a rendezvénysorozat első vendége. Hangsúlyozta, hogy a trafikos igazi közösségi ember, aki nagyban segíti az intézmény működését is. Ő szintén felidézte, hogy három évtizede miként ismerkedett meg Zsíros Györggyel, és azonnal kiderült számára, hogy a trafikban tényleg mindent lehet kapni. Erre egy példát is hozott. A közösségi házba érkezett egy művésznő egy szombat délutáni előadásra, aki teljesen kétségbeesett, mivel felszaladt a harisnyája és nem hozott váltást. Takács Péter azt tanácsolta neki, hogy szaladjon el a közeli trafikba. A művésznő értetlenkedett, és teljesen elképedve, ám örömmel tért vissza, mivel tényleg lehetett kapni női harisnyát Zsíros Györgynél.

A Lencsési Közösségi Ház közéleti teaházában Such Tamás beszélgetett Zsíros Györggyel Fotó: Bencsik Ádám