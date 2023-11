A gyerekek teljes hete a csomagolásmentes életmódról szól, ugyanis Csákvölgyi Erika testnevelővel csatlakoztak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez. A pedagógus-asszisztens elmondta, bízik abban, hogy az általa kidolgozott „ÉLJ ÖKOSAN – Low Waste Living jógyakorlat” és a gyerekek üzenete sok emberhez eljut.

– Csomagolásra szükségünk van a termékek, árucikkek minőségének, biztonságának megőrzéséhez, szállítás során a védelméhez, illetve fontos szempont élelmiszereknél az eltarthatóság is. Ezen a héten kolléganőmmel, Siposné Isztin Magdolnával azt mutatjuk meg a diákoknak, hogy a csomagolás lehet minimális, környezetbarát, nem kell, hogy a bolygó állapotának romlását jelentse – foglalta össze Csákvölgyi Erika, aki a piacnapra gyümölcshálót, szatyrot is készített tanítványaival.

– Megtanultuk a japán kendős csomagolás technikáját, készítettünk sütőtöklekvárt, házi tésztát, sőt öntöttünk natúr szappant is. Az iskolában plakátokkal, dekorációkkal hívtuk fel a figyelmet a hulladékcsökkentésre. Csapvíz-kampányt is hirdettünk, csütörtökön teát főzünk és száműzzük az egyszer használatos műanyagokat – részletezte.

Miközben a piacon telepakolták idényzöldségekkel, gyümölcsökkel a zöldszatyrokat, kimérették a sajtkészítéshez szükséges házi tejet, Becsey Dorka elmondta, otthonaikban csomagolási hulladékot is kellett gyűjteniük.

– Rengeteg lett, akkor döbbentünk rá, mennyi szemét marad az áruk után: ásványvizes, üdítős flakonok, nejlonszatyrok, cukros, kekszes zacskók. Felnőttként is óvni fogom a környezetet, majd visszagondolok erre a hétre és elmesélem mindenkinek a tapasztalataimat – összegezte. Felsorolta a szappankészítés lépéseit is; glicerines alapot kevertek, amit megszíneztek, illóolajoztak, majd hagytak állni a formákban. Örömmel tette hozzá, jóságpontot is kapnak, amit majd az iskolai karácsonyi vásáron beválthatnak.

Csumpilla Csabának a sütőtöklekvár készítése tetszett legjobban, elmesélte, nagymamája is mindig tesz el meggyet, cseresznyét, savanyúságot, az üvegeket így újrahasznosítja. A csapat bízik abban, hogy Csákvölgyi Erika jógyakorlatát idén is jelölik az EWWR nemzetközi díjra.