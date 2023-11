Jó ütemben halad a kishidat érintő beruházás Békéscsabán

Jó ütemben halad a Deák és József Attila utcák közötti kishidat érintő beruházás – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook-oldalán. Mint írta, a kivitelező közlése szerint hamarosan elbontják az eddigi kishíd szerkezetét, valamint megkezdik a közművek kiváltását. Ezt követően indulnak a cölöpözési munkálatok. A városvezető kiemelte, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként egy új, modern, az eddiginél szélesebb kishíddal gazdagodik a város.

Felújítják a járdát a békéscsabai Ilosvai utcában

Indul az Ilosvai utcában a járda felújítása – írta Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán. Mint fogalmazott, a helyiek jelezték, de ő is tapasztalta, hogy szinte járhatatlanná vált egy szakaszon az Ilosvai utca. A gyalogosok, a kerekesszékkel közlekedők és a babakocsit toló szülők érdekében fontos volt rendezni a problémát. A kivitelező a minap meg is kezdte a munkálatokat, amelynek eredményeként hamarosan komfortos, megfelelő minőségű állapotba kerül a járda.

A mostani és a jövő szombaton tartanak lomtalanítást Békéscsabán

A mostani és a következő szombaton, vagyis november 4-én és 11-én tartanak lomtalanítást Békéscsabán – derült ki a szemétszállító cég, a Tappe Kft. honlapjáról. November 4-én Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakaszán, valamint a Szója és a Meteor utcákban lehet kipakolni a felesleget; míg november 11-én a belvárosban, az első, a második, a harmadik, a negyedik, a hatodik kerületben, Vandháton, a Béke-, a Keleti- és a Borjúréti-kertekben, a Kastélyszőlőkben.

Békéscsabai hotel is versenyben van a rangos címért

A békéscsabai Arcanum Hotel is versenyben van Az év kerékpárosbarát szolgáltatója címért – derült ki a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (Maketusz) honlapjáról és közösségi oldaláról. A szövetség idén először hirdetett verseny a kerékpárosbarát szolgáltatók számára, és a beküldött pályázatok közül a szakmai zsűri kiválasztotta a kilenc legszínvonalasabbat. Ezek közé került be az Arcanum Hotel, amelyet úgy mutattak be, hogy Az év kerékpárútjának választott békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpárút közvetlen szomszédságában található. A szállodára a Maketusz Facebook-oldalán lehet szavazni november 12-éig.

Rendbe tették Munkácsy nevelőjének sírját és környezetét

Rendbe tették a környezetét és megkoszorúzták Reök István, Munkácsy Mihály nevelőjének sírját a Bogárházi temetőben a napokban a városvédő és városszépítő egyesület tagjai – ismertette Mészáros Zsuzsanna, az egyesület alelnöke. Emlékeztetett, hogy pár éve nyertek forrást tíz csabai híresség sírjának rendbe hozatalára, és ez is szerepelt közöttük, a helyszínen elburjánzó akác miatt azonban folyamatosan takarítani kell a környéket. Jelezte: szeretnék, hogy valamilyen módon az 1816 és 1877 között élt Reök István sírja is kapcsolódjon a Munkácsy-negyedhez.

Parkoló autókat nyitogatott egy fiatal

Sorra nyitogatta a parkoló autókat egy fiatalember a minap Békéscsabán, a Csányi utcában – ismertették a rendőrségen. Mindezt egy nő jelentette be, akinek férje látta, amint a járgányukban kutat valaki. Bezárták a kocsit, de az egyik ajtó műszaki hiba miatt nem záródott be. A férje rászólt az idegenre, aki erre elszaladt. A rendőrök a hívás után azonnal indultak, és meg is találták az elmenekült fiatalembert. Ugyanabban az utcában, egy kisteherautónál fogták el, amit szintén átkutatott. A 19 éves férfi ellen a rendőrök eljárást indítottak.