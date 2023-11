Találkozó 38 perce

Orosházi mézeskalácsossal hangolódtak az ünnepre a nagyváradiak

Felkaptuk a fejünket egy ismerős hangra, amikor a Partium ma című műsor riportere Nagyváradról jelentkezett. Arról tudósított, hogy idén is megrendezték a mézeskalácsosok találkozóját. Az a cél, hogy a gyerekek ismerkedjenek a mézeskaláccsal, hangolódjanak az ünnepre, kedvet kapjanak arra, hogy esetleg otthon is készítsenek mézeskalácsot a szülőkkel. Ebben egy mesterien ügyes orosházi mézeskalácsos is a segítségükre volt.

Csete Ilona Csete Ilona

Nagyváradon mutatkozott be az orosházi Trnkócziné Kukucska Zsuzsanna Forrás: Médiaklikk.hu

Nagyváradon, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban, 3 év szünet után a Pro Familiae Alapítvány újra megszervezte a mézeskalácsos mesterek találkozóját hazai és magyarországi meghívott mesterek részvételével. Ők tartottak bemutatót, alkotásaikból kiállítást és vásárt is szerveztek. A találkozó ideje alatt számos iskolás csoport és a mézeskalács iránt érdeklődő érkezett, akik betekintést nyerhettek a mézeskalácskészítés rejtelmeibe. A meghívottak között ismerős névre leltünk: Trnkócziné Kukucska Zsuzsanna. A tévés tudósításból az is kiderült, hogy a találkozón ügyes gyerekek, segítőkész mesterek jóvoltából szebbnél szebb és nagyon finom mézeskalácsok készültek. A szervezők nem titkolták, a 2000-es években életre hívott kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék ezt a finomságot és továbbadják a magyar népi hagyományokat. Miközben az orosházi mézeskalácsos, Trnkócziné Kukucska Zsuzsanna a fiataloknak segített, a riporter kérdésére a mézeskalácsok közül kiemelte a tükrös szíveket, a máig élő hagyományról mesélt. Azt már nekünk árulta el a mézeskalácskészítő mester, hogy 12 éve az orosházi nagycsaládosok javasolták neki, mutatkozzon be a nagyváradi találkozón. Azóta minden év novemberében megy, viszi szebbnél szebb portékáit és helyben tanítja a gyerekeket és érdeklődő szüleiket a mézeskalácskészítés praktikáira. Elárulta, a 3 év kihagyás után idén nagyon nagy volt az érdeklődés, óránként váltották egymást a kézműveskedésre jelentkezők csoportjai. Kész, begyúrt tésztát kaptak, azt nyújtották, szaggatták, kisütötték és díszítették. Arra a kérdésünkre, hogy milyen irányzatot képvisel munkáival, Zsuzsanna elárulta, ő máig a hagyományos díszítéseket kedveli. Nem véletlenül mutatta meg a tükrös szívet a tévéseknek... Szereti megjeleníteni a magyaros hímzésmintákat is a mézeskalácsain. Szereti a fehérrel való díszítést. Napjainkban is sokat dolgozik, már nagyon készül a gyulai mézeskalács fesztiválra.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!