Elkötelezett a békéscsabaiak egészségmegőrzése, egészségfejlesztése iránt továbbra is az önkormányzat – erről szól az a határozat, amelyet elfogadott nemrég tartott ülésén a városi közgyűlés annak apropóján, hogy 35 éves lett az Egészséges Városok program, és amelyhez 25 éve Békéscsaba is csatlakozott. Paláncz György tanácsnok a minap a Fidesz-KDNP-frakció sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a mozgalom olyan programokat indított el, mint például az Európai Mobilitási Hét, amelynek kapcsán Békéscsabán is rendeznek autómentes napot.