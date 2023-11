A Táncsics utcai óvodaépületnél gyűltek össze kicsik és nagyok vasárnap Eleken, amikor hivatalosan is átadták a kívül-belül teljesen megújult, 100 férőhelyes óvodaépületet. Mint kiderült, ezzel együtt a város másik, 50 férőhelyes óvodája is ugyanilyen felújításon esett át, így immár minden eleki kisgyermek korszerű óvodába járhat. A projekt összességében egy közel 913 millió forintos, TOP-os támogatásból valósult meg.

Jó élni a településen

Szelezsán György polgármester az átadón elmondta, 2019 óta olyan eredményeket értek el, melyeknek köszönhetően Elek egy folyamatosan fejlődő, emberközpontú településsé vált, ahol jó élni. Mindez a közösség, az együttgondolkodás és a közös munka érdeme, ami egyben alapja is a közös és szép jövőnek. Részletezte: számos, régi álmukat valósították meg az elmúlt négy évben, melyekre közel 3 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett Elekre. Ebből megújultak például mezőgazdasági külterületi utak, játszótereket építettek, új helyre költöztették a könyvtárat, felújították a teljes belterületi kerékpárút hálózatot, fejlesztették a sporttelepet, a sportcsarnokot, a művelődési ház termeit, a Dr. Mester György Általános Iskola tornaszobáját, az Eleki Román Általános Iskolát, parkolókat építettek, kormányablakot nyitottak, temetőket fejlesztettek. A felsoroltakon túl új bölcsődét építettek, növelve a férőhelyek számát 7-ről 32-re. Elkezdődött továbbá a Sarlós Boldogasszony Templom felújítása, és immár az új óvodaépületek átadásához is elérkeztek.

A polgármestertől megtudtuk, az utóbbi évtizedek legnagyobb és egyik legfontosabb eleki beruházása fejeződött be az óvodaépületek átadásával. Visszaemlékezett, óvodáik telephelyei az utóbbi évtizedekben amortizálódtak, rendívül rossz állapotba kerültek, és a hatályos jogszabályoknak egyik sem felelt meg. Energetikai szempontból a fenntartásuk hatalmas összegeket emésztett fel, amiket más, jó célokra is tudtak volna fordítani. Hozzátette, az új eszközök és bútorok megérkezése után azonban karácsonyra már mindkét telephelyet megtölthetik az óvodások élettel. Az ünnepségnek helyet adó Táncsics utcai óvodaépületről elmondta, borzasztó állapotban volt, miután 20 évvel ezelőtt bezárták kapuit, és lényegében az enyészet vette birtokába. Hozzátette, ez az épület egyébként mindig a gyermekek nevelését szolgálta, hiszen korábban volt óvoda, iskola, a bezárása előtt pedig állami gondozásban lévő gyermekek nevelésének adott helyet.

Révész Máriuszt Szelezsán György vezette körbe az épületben. Fotó: Lehoczky Péter

Szelezsán György elmondta, nehéz időszak áll mögöttük, hiszen az elmúlt két évben a telephelyeket ideigles helyszínekre kellett költöztetniük, ami nem volt egyszerű a gyermekeknek, a szülőknek és az óvodapedagógusoknak, valamint dajkáknak sem. A dolgozóknak például olyan épületben kellett helytállniuk, ami nem óvodának épült. Éppen ezért rendkívül hálás a kitartásukért.

Igazi közösségi élet

Zalai Mihály, a vármegyei közgyűlés elnöke ismertette, Eleken igazi közösségi élet folyik, ami abból is látszik, hogy az óvodaátadón a helyiek közül is rengetegen vannak jelen. Hiszen fontos mindannyiuknak ez a beruházás. Hozzátette, a településen egyébként van is mit ünnepelni, hiszen számos fejlesztés valósult meg az utóbbi négy évben. Mindez nagyban köszönhető annak, hogy a polgármester és a képviselő-testület elsősorban a megoldandó feladatokra koncentrál, és a lakosság érdekeit előtérbe helyezve tervezi meg a beruházásokat, és meg is valósítja azokat.

A közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, hogy egy korszak végén vagyunk, hiszen 2023. december 31-el zárul a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program.

Örömmel jelentette be, hogy a tervezett 58 milliárd forint fejlesztési forráshoz képest Békés vármegyébe több mint 90 milliárd forint érkezett, és ennyiből valósult meg beruházás.

Mindez az olyan településeknek is köszönhető, mint Elek, ahol volt új ötlet, elképzelés és szándék is a pályázatok beadására. Összegezte, több mint 541 pályázatot tudtak megvalósítani a településekkel közösen Békés vármegyében. Ebből óvodák és bölcsődék felújítására és építésére 11 milliárd forint jutott.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, a polgármester által felsorolt beruházásokon túl 2019 óta valósultak meg Eleken és környezetében útfejlesztések is. Ilyen például az Elek és Gyula közötti útszakasz, amely teljes egészében megújult. Hozzátette, nagy öröm mindannyiuk számára, hogy a település Szelezsán György vezetése óta hosszú idő után fejlődésnek indult. Maga is gyakran megfordul Eleken, és élénken él benne egy nem túl kellemes élmény, amit évtizedeken át tapasztalt a most átadott Táncsics utcai épülettel kapcsolatban. Visszaemlékezett, bezárása után egy fa nőtt ugyanis az épület falai között a földből, és a tetőszerkezetet áttörve csúcsosodott a magasba. Szelezsán György előtt viszont ez sokakat nem zavart. Most azonban az egykor jól megépített, sváb épületben egy pazar beruházást valósítottak meg, és nemes célt adtak a korszerű épületnek.

Az országgyűlési képviselő ismertette, a kormány is elkötelezett az ilyen típusú fejlesztések iránt. Hozzátette, tíz évvel ezelőtt alkották meg azt a törvényt, miszerint 3 éves kortól iskolás korig kötelező az óvodáztatás. Erre azonban Elek a korábbi infrastruktúrájával nem tudott volna megfelelő lehetőséget teremteni. Megoldásra volt tehát szükség, és az áttörést a polgármester megvalósította, aminek az eredménye a korszerű, 150 férőhelyes, jelenleg minden eleki óvodáskorú gyermeket kiszolgáló intézmény.

Eleken van jó közösség és ezzel jövő is

Révész Máriusz az aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, nehéz időket élünk, amikor a televíziót bekapcsolva problémás képsorokat látunk, szinte a világ minden részéről. Háború dúl a szomszédban, borzalmas képeket látunk a Közel-Keletről, és érthetetlen képsorokat kapunk nyugatról és a világ nagyvárosaiból. Mindez feladatokat ró a magyar kormányra is, hiszen meg kell erősítenünk a honvédséget és határaink védelmét. Mindeközben Eleken egy teljesen más, és sokkal örömtelibb eseményen gyűlhettek össze. A településen ugyanis épp a békés jövő építése zajlik. Hiszen ahol óvodát újítanak meg, és óvodai férőhelyeket növelnek, ott van jövő, és vannak gyerekek. Itt pedig immár 150 gyermeknek biztosítanak korszerű óvodai ellátást.

Az államtitkár hangsúlyozta: Elek különleges helyzetben van, hiszen Magyarország településeit elnézve kevés helyen van növekvőben az óvodákban lévő gyermekek száma. Ehhez persze arra is szükség van, hogy a családok otthonosan érezzék magukat a városban, legyen elegendő szolgáltatás és jó közösségek, illetve programok, amiért az eleki vezetés mindent megtesz. Az állam pedig mindezekhez hozzájárul a különböző családtámogatásokkal. Azt a célt tűzték ki ugyanis maguk elé, hogy a gyermekek nevelésének költségeit a lehető legnagyobb mértékben átvállalják, és ennek köszönhetően minden családba annyi gyerek születhessen, amennyit szeretnének a szülők.

Végül Révész Máriusz kiemelte, a családokon túl állami szinten igyekeznek segíteni azoknak az önkormányzatoknak is, amelyeknek van ambíciója és elképzelése a fejlődéshez. Eleknek pedig egy ambiciózus polgármestere és képviselő-testülete van, amit a város honlapján felsorolt pályázatok is megmutatnak. Jó irányba tart tehát a település.