A Békés Vármegye Önkormányzata, Mezőhegyes Városi Önkormányzat és Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorcium 2 milliárd 418 millió forint 100 százalékos támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült – hangzott el azon az ünnepélyes átadón, amit csütörtökön tartottak Mezőhegyes külterületén, a vármegyehatárnál megépült új kerékpáros hídnál.

Mint kiderült: a projekt keretében Mezőhegyes közigazgatási területén új kerékpárutak épültek az alábbiak szerint: Mezőhegyes bel- és külterületén a 4427. jelű összekötő út (Komlósi út) szakaszán megépített, a 11-es Majorhoz vezető kerékpárút közúttól elválasztott kétirányú önálló kerékpárút, amelynek hossza 2217 méter. Továbbá a 4434. és 4444. jelű összekötő utak mentén épült kerékpárút, illetve gyalog- és kerékpárút szakaszok, kerékpáros híd, kerékpáros vasúti átjáró, közúttól elválasztott két irányú önálló kerékpárút 7911,8 méter hosszon. Így mindösszesen közel 10 ezer 129 méternyi bicikliutat építettek meg.

Kiderült, a fentieken túl a kerékpárút működéséhez, valamint a közlekedésbiztonsági előírások teljesítéséhez is kiépült a megfelelő infrastruktúra. Utóbbi keretében többek között kerékpáros hidak, kerékpáros vasúti átjáró, valamint a Gyula–Battonya–Mezőhegyes és 4434. jelű Gyula–Pitvaros–Makó összekötő út kereszteződésében körforgalom. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az ünnepség egyben a Csanádpalota–Pitvaros–Mezőhegyes kerékpárút átadója is volt.

Gémes László, Csongrád-Csanád vármegye közgyűlésének elnöke elmondta, öröm számára, hogy eljutottak ehhez a pillanathoz, hiszen régóta vártak már erre a kerékpárútra. Elárulta, a teljes projekt közel 2,7 milliárd forintból valósult meg, mintegy 11,8 kilométer hosszúságon. A Csongrád-Csanád vármegyei szakaszról ismertette, hogy egy év alatt készült el, ami alatt sok ezer köbméter földet mozgattak meg. Beépítettek több mint 4600 köbméter zúzott követ és 2200 köbméter aszfaltot. Füvesítettek majdnem 2 hektárnyi területen, és elültettek 600-nál is több előnevelt facsemetét annak érdekében, hogy a kerékpárutat zöldfelület, néhány év múlva pedig egy árnyas fasor kísérje. Ráadásként a kerékpárút mentén lévő Csanádpalotán és Pitvaroson is megújult az ivóvízhálózat, illetve több helyen a közterületi csapadék-elvezető rendszer is.

Végül Gémes László hangsúlyozta, példaértékű az az együttműködés, amit Békés és Csongrád-Csanád vármegye a közgyűlési szinten immár 4 éve folytat. Úgy véli, hogy az ország minden részén ilyen összefogásra és közös munkára van szükség. Ennek eredménye az igen jó minőségben most megépült kerékpárút is, ami immár a biciklisek tekintetében is összeköti a két vármegyét.

Mezőhegyes volt a beruházás súlypontja

Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, Tótkomlós felől érkezve végigkövette a kerékpárút vonalát, és megállapította, hogy az általa látott szakasz már igen impozáns látványt nyújt. Hozzátette, érdemes minden ilyen hálózatos fejlesztés esetében a települések összefogásán túl a vármegyei önkormányzatokban is bízni, és az együttműködésüket elfogadni, hiszen egyrészt olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek segítenek a cél elérésében, másrészt a települési és helyi érdekeken is felül tudnak emelkedni, ezáltal zökkenőmentesebbé téve a projekteket.

A közgyűlés elnökétől megtudtuk: hiszi azt, hogy a következő területfejlesztési időszak lehetőséget ad majd további és egyre több vármegyehatáron átnyúló projektre. Végül ismertette, ennek a beruházásnak Mezőhegyes volt a súlypontja, amely településen olyan fejlesztések indultak el az elmúlt években, amik megköveteli az ilyen típusú infrastrukturális fejlesztéseket. Azért is, mert bár a TOP Program elsősorban a munkába járást és a lakóhelyen való közlekedést szolgálja, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Mezőhegyes turisztikai szempontból is egyre jelentősebb tényezővé válik. Ezért fontos, hogy Orosháza felől, és Csongrád-Csanád vármegye felől kerékpárúton is megközelíthető legyen.