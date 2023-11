Bátori Lászlóné lelkész elmondta, a munkálatokat egyházmegyei építési pályázaton elnyert támogatásból, a köröstarcsai anyaegyházközség hozzájárulásából finanszírozták, de a közösség munkája is sokat segített.

– A csárdaszállási negyven-ötven férőhelyes, egyhajós, tornyos református templom 2007-ben épült meg, a karbantartási munkálatok időszerűvé váltak, így kívül-belül újrameszelték, lefestették a kerítését, rendbe hozták a melléképületeit, garázsát. Megtisztították, tovább szépítették a környező zöldfelületet is, megmetszették a fákat. Összesen 700 ezer forintot fordítottunk a templom karbantartására, állagmegóvására, megújítására, amiből 450 ezer forintnyi támogatás az egyházmegyétől érkezett – részletezte a lelkész. Bátori Lászlóné hozzátette, az egyházközség meghívását elfogadva Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét a hálaadó istentiszteleten. Az eseményen jelen volt Demeter Ottó, az egyházmegye esperese és Markó István egyházmegyei főgondnok is, sőt tizenkét erdélyi, vadászi testvérgyülekezeti tag is a helyiekkel ünnepelt.

– Több mint százan gyűltünk össze, egy sátrat is felállítottak, hogy a hívek az esős időben is komfortos körülmények között követhessék kivetítőn az igehirdetést. Az istentisztelet után az egybegyűlteket vacsorával vendégelték meg a községi művelődési házban – tette hozzá.