– A várandósság alatt minden rendben volt, kényelmesen tudtunk készülni az újabb gyermek érkezésére. A szülés is teljesen rendben, természetes úton ment dr. Kancsó János doktor úr vezetésével és a bent töltött néhány nap is nyugodtan telt, mindenki végtelenül kedves volt – mesélte az édesanya.

A szülést levezető dr. Kancsó János mellett az osztályon dolgozó kollégák köszöntötték a büszke anyukát és a kislányt. Fotó: Melega Krisztián/Dr. László Elek Kórház

Elmondta, a kislány nagyon nyugodt baba, amit az is bizonyít, hogy a fotózás közben is békésen szunyókált anyukája karjaiban. – Bízom benne, otthon is ez lesz rá a jellemző – teszi hozzá nevetve, majd beavat az általa legjobban várt családi eseménybe. – Nővére, Kiara már hetek óta kérdezgeti, mikor jön már haza a hugi. Most eljön az ő nagy pillanata is, hazavisszük az oviból és jöhet a nagy találkozás. Tudom, hogy nagy segítségemre lesz majd, hiszen a várandósság ideje alatt is folyamatosan kérdezgette, mit tud csinálni – fűzte hozzá a boldog anyuka.

A szokásoknak megfelelően a család 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott, aminek felét a Szent Szilvia Alapítvány, másik felét a Margaréta Babaáruház tulajdonosa, Nagy Krisztina Margaréta ajánlott fel.