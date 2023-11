Kisiratosi kötődésű, Békéscsabán született és nőtt fel, de jelenleg a Balaton mellett, Veszprém környékén él. Ennek kapcsán fogalmazott úgy Sarusi Mihály, hogy három tájon érzi otthon magát, és Harangozó Imre néprajzkutató ehhez hozzátette: mindez egyébként kiderült az írásaiból is.

Édesapja 1940-ben, bár a magyar-román határ menti Kisiratosról, mégis mondhatni erdélyi menekültként került át testvéreivel együtt. Azt ígérték neki, hogy azonnal állampolgárságot kap, ha rögtön a frontra megy. Azonban nem akart senkire sem fegyvert fogni, ezért csak később kapta meg az állampolgárságot. Az 50-es években aztán édesapjával együtt ő is visszatért látogatóba Kisiratosra, és később egy hétre minden évben elmentek a faluba, ahol hatalmas szeretetet tapasztalt.

Elmondta, hogy a Corvin utca 7. szám alá született a testvéreivel együtt, és több évtizeden keresztül élt Békéscsabán. Aztán elkerült Veszprémbe, ahol – ahogy fogalmazott – elvett egy gimnazista lányt rögtön azt követően, hogy leérettségizett. Két gyermekük született, akik három unokával örvendeztették meg. Úgy véli, Veszprémben hamarabb befogadták, mint Békéscsabán mondhatni erdélyi menekültként.

Aztán Veszprémben megszorongatták, illetve elkezdett Kisiratosról is gyűjteni – a Kisiratosról megjelent falurajzok immár több ezer oldalt tesznek ki –, ezért visszatért Békéscsabára. Aztán, ahogy a gyerekek elkerültek, ismét költözött, visszatért Veszprém környékére, Balatonalmádiba.

Nem titkolta: az, hogy megszorongatták, lényegében annyit jelent, hogy megpróbálták beszervezni. Kutakodott is később a nemzetbiztonság könyvtárában, hogy miket írtak róla, és számára részben le is hullt a lepel, hogy kik jelenthettek róla. Erről a történetről írt is egy könyvet, és emlékszik, hogy amikor azt bemutatták Békéscsabán, többen azt gondolták, hogy most mindent kitereget – ez azonban nem így lett. Kiemelte: neki nem feladata ítélni, azt megteszi a bíró.