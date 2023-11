Madár Ximena művészettörténész elmondta, a nyíregyházi Jósa András Múzeum Benczúr-anyagának színe-javát tekinthetik meg a látogatók a Kohán Képtárban.

– A nyíregyházi múzeumban egy állandó emlékkiállításunk van, amellyel tisztelgünk Benczúr Gyula előtt – tette hozzá a szakember. – Ennek az emlékkiállításnak az anyagát kibővítettük a festő rajzaival és személyes jellegű tárgyaival. Így az alkotó munkásságának egy nagyobb szeletét mutatjuk be a Jósa András Múzeum anyagának segítségével Gyulán.

A művészettörténész kiemelte, a festmények java részét portrék, ezen belül is a reprezentatív portrék alkotják.

– Megtekinthető lesz például gróf Károlyi Gyula és felesége a portréja, illetve Benczúr közvetlen környezetéből is láthatnak majd portrékat – részletezte a szakember, aki kiemelte a mitológiai és történelmi jellegű ábrázolásokat is. Példaként említette a Patrona Hungariae, valamint a Kun László halála című alkotásokat. Benczúr Gyula rajzművészete is megelevenedik majd a tárlaton.

Madár Ximena különösen érdekesnek nevezte, hogy Benczúr gyerekkori rajzaiból is láthatnak majd néhányat az érdeklődők. Öt-hatéves, illetve 12 éves kora körül készült rajzot egyaránt kiállítanak, de fiatalkori, akadémiai stúdiumaiból is megjelenik munkája.

Kérdésünkre kifejtette, Benczúr Gyula talentuma már 2-3 éves korábban megmutatkozott, érezhető volt, hogy kifejezetten tehetséges a rajzolásban, ami később csak erősödött. Egyre több időt töltött rajzolással, ha más nem volt, akkor a család visszaemlékezései szerint krétával rajzolt a padlóra, a falakra, a bútorokra. Viszonylag korán, már a reálgimnáziumban eldöntötte, hogy festőművész lesz annak ellenére, hogy az édesapja inkább mérnöki pályára szánta.

Nyíregyházáról hozták a kiállítás anyagát. Fotó: Für Henrik

A személyes tárgyak is nagyon érdekesek. Festőpaletta, festőbot, a művész festőállványa, rajzolószéke, írópultja és egy teljes ülőgarnitúra is része lesz a kiállításnak. Emellett a látogatók megnézhetik azt a díszoklevelet is, amelyet 1909-ben Nyíregyháza képviselő-testülete adományozott a festőnek.

Az egykori személyes bútorok kisebb szalon hangulatát keltik. A művészettörténész külön kiemelte a festő intarziás berakású, fiókokkal ellátott rajzszékét, amelyen több száz vázlat, tanulmány készülhetett egykor.

A Kohán Képtár időszaki kiállítóterében 14 olajfestménnyel, 17 grafikával és 16 személyes tárggyal találkozhatnak az érdeklődők. A tárlat biztosítási értéke 79 millió 10 ezer forint; ebből a festmények 71 millió forintot meghaladó értéket képviselnek.

A kiállítást Madár Ximena művészettörténész nyitja meg november 23-án, csütörtökön 17 órakor. A tárlat 2024. március 3-ig tekinthető meg hétfő kivételével naponta 10-16 óra között.