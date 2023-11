A tél közeledtét jelzik például a fenyőrigók, melyek a Kárpát-medencétől északra, erdős területeken költenek, viszont télen népes, nagyszámú csapatokban figyelhetők meg Magyarországon. A pusztai élőhelyeken és az erdőkben egyaránt találkozhatunk velük, de előszeretettel látogatják a városi parkokat, kerteket is.

Idén november legelején észlelték az első csapatokat a Maros-menti erdőkben. Azóta egyre népesebb csapatokkal találkoznak, 30-40 példányos madárrajok járják az erdőket. Ebben az időszakban főleg fásszárú növények bogyóit fogyasztják, alkalmas táplálékot biztosítanak számukra például a vadrózsa bokrok csipkebogyói, illetve a kökények kék termései.

A fenyőrigók méretükben és alakjukban megegyeznek a mindenki által jól ismert fekete rigókkal, viszont a tollazatuk sokkal változatosabb színekkel és mintákkal rendelkezik. Fejük bársonyos szürke, has- és melltájékuk sárgásbarna, pöttyökkel tarkított, szárnyukon pedig gesztenyebarna színt láthatunk. Jellegzetes csacsogó hangjuk van. A népes rigócsapatok nagy hanggal járják az erdőket, így már akkor felfigyelhetünk jelenlétükre, amikor még nem is látjuk őket. Látványos jelenség, ahogyan ezek a madárcsapatok felkeresik az erdei tocsogókat, pocsolyákat és ott isznak, fürdenek. Általában egész télen kitartanak nálunk. Mivel bejárnak a településekre, így a madáretetőket is látogatják.

A közeljövőben, a tél közeledtével valószínűleg még nagyobb számban érkeznek majd fenyőrigók a Maros-menti erdőkbe.