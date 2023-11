– Az elmúlt évtizedekben számos változás következett be ezen a téren is, elég csak a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelésére gondolni. Ennek következtében olyanok is kiszorulhattak volna bizonyos juttatásokból, akik számára azok kiemelten fontosak. Éppen ezért szociális támogatások és az ösztöndíjprogramok esetében is emeltek azok keretén, azok határain.