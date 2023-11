Ennek a programnak is komoly hagyománya van a településen. Hack Ferenc Mihályné, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke elárulta, 2008 óta minden évben megrendezik. Az idei volt a 15. alkalom. Már napokkal korábban nagy volt a készülődés az iskolában: dekorációkkal, lámpásokkal (bekapcsolódtak pedagógusok, közmunkások, szülők) várták e jeles napot. Úgy hallottuk, még kisliba-simogatót is berendeztek a gyerekeknek, aminek nagy volt a népszerűsége. Pénteken üstben sült a libatepertő, szorgos kezek készítették a libazsíros kenyereket, nehogy éhen maradjon bárki is Márton napján.

És mi, vagy ki állt az esti menet élére? Egy olyan almáskamarási, aki a libájával érkezett: Lovasné Kaminszki Tímea és férje. A tótkomlósi fúvószenekar pedig fokozta a hangulatot a mazsorettek táncos menetével. A felvonulókhoz egyre többen csatlakoztak.

A pályán meggyújtották a Szent Márton napi tüzet, az ünnepi pillanatokat a gyerekek német nyelvű műsora színesítette. Nem feledkeztek meg a Mártonokról, őket felköszöntötték. Vendégek is érkeztek Almáskamarásra: Tolnai Péternek, aki az eltelt 15 évben rendszeres résztvevője volt a programnak, átadták a tiszteletbeli Márton napi vendégnek járó elismerést. Gyarmati Sándor, a megyei polgárőrszervezet vezetője egy kerékpárt hozott ajándékba, hogy az iskolában amikor a szabályos közlekedést tanulják a gyerekek, legyen bringa, amin gyakorolnak.

Keresték a Márton nap legnagyobb libáját, a győztest több mint 7 kilósnak saccolták. Almáskamarás libatartóinak az oklevél mellé Mazán Attila polgármester egy zsák kukoricát is átadott.