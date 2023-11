– A Márton-nap nemcsak a libasült fogyasztását foglalja magában, hanem például az újbor ünnepe is, de a sült liba mellcsontjából az időjárást is megjósolták – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Régen a ludaskása volt a legnépszerűbb e napon, azóta már töltött libanyaktól a libapecsenyéig számos finomság kerül az asztalra, a hízott libamájból készült ételek pedig szerepelnek a Hungarikumok Gyűjteményében.

Prohászka Béla kitért arra, november 19-e Erzsébet napja, és Erzsébet-szeletként tartozik ehhez töltött hús, illetve sütemény is. Katalin-napkor, november 25-én a Kata-szelet a vezető sütemény, november 30-án, András napján pedig a hagyomány szerint elkezdődnek a disznótorok Békéscsabán, de Békés vármegye sok más településén is. December 3-a idén advent első vasárnapja, itt már belép a méz is, aztán hamar elérkezik karácsony, mely a karácsonyi asztal ételeiről is szól. Erre is kitért a mesterszakács.

Az MNHSZ alelnökeként beszélt arról, hogy bekerült a minap a Hungarikumok Gyűjteményébe a lángos. Elmondta, személy szerint a sima, fokhagymást, a sajtos-tejfölöst is kedveli, de szívesen kipróbál különféle töltött lángosokat is.

