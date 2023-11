Dr. Nagy Angelika pályázati referens és projektkoordinátor köszöntötte elsőként a jelenlévőket azon a hétfői eseményen, amelynek keretében kinyitották a Sarlós Boldogasszony-templom rézkupolájában megtalált időkapszulát.

Szelezsán György polgármester elmondta, sorra következnek be a város életében történelmi pillanatok, és ezek közé tartozik a templomuk felújítása is. Elárulta, mintegy 4 évvel ezelőtt kezdtek munkálkodni Fazakas Gusztáv plébánossal és Wittmann Lászlóval, az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével azon, hogy a település szívében található, közel 300 éves templomot felújítsák. Ennek érdekében számtalan egyeztetést folytattak, amiknek végül meglett az eredménye. Öröm volt látni számára a süveg leemelésekor azt, hogy az elekieknek is fontos a templom felújítása, hiszen több százan nézték végig az órákig tartó munkafolyamatot, amit végül vastapssal ünnepeltek. De felemelő pillanat a mostani is, hiszen őseik mintegy 120 évvel ezelőtt hagytak az utókornak egy üzenetet, amit ők is szeretnének megtenni egy új időkapszula elrejtésével a felújítás alatt álló süvegben.

Wittmann László projektfelelős ismertette, széles körű összefogással jutottak el a templom felújításáig. Visszaemlékezett: 1724-ben Frankföldről érkezett német frank telepesek jöttek Elekre, és telepítették újra, majd munkájukkal a következő évszázadokban felvirágoztatták. Az ő hitüknek és munkájuknak egyik gyümölcse a Sarlós Boldogasszony-templom, ami katedrális méretével méltán hirdeti azt a gazdasági és vallási erőt, amit elődeik rájuk hagytak.