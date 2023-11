Ahogy azt a Beol.hu elsőként megírta, középiskolás fiatalok kezdték el annak az idős férfinak az újraélesztét, aki a napokban váratlanul összeesett Békéscsabán az Angyalos kútnál, és ezt látva a diákok rögvest a segítségére siettek, és felismerve a helyzet súlyosságát, azonnali segítséget hívtak. A diszpécser utasításai alapján a tanulók elkezdték az újraélesztést, vagyis a mellkaskompressziók végrehajtását, miközben a mentőszolgálat is úton volt. A kitartó újraélesztési kísérletek során a férfi keringése visszatért, majd a mentők kritikus állapotban kórházba szállították.

Pénteken találkozott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, ahogy fogalmazott, az immár hőssé vált diákokkal a BSZC Kemény Gábor Technikum épületében. Megköszöntem a példamutató cselekedetüket, és egy-egy szerény ajándékkal fejezte ki az elismerésemet a hét tanuló számára, név szerint: Lédig Barbara, Csicsák Barnabás, Elekes Áron, Göndör György, Hornok Márk, Kornya Tibor, Nagy Levente.

Herczeg Tamás leszögezte: a társadalmi felelősségvállalásra nem lehet elégszer felhívni a figyelmet, de szolgáljon ez az eset is arra, hogy az életmentés terén való példamutatás nem csak az egyének felelőssége, hanem a közösségé is. Ezért is fontos hangsúlyozni az elsősegélynyújtó képzéseken megszerezhető tudást, illetve ezzel párhuzamosan a digitális eszközök jelentőségét.

– Hála és köszönet az életmentő diákoknak, és kívánom, hogy ez a felelősségteljes attitűd kísérje végig őket az élet minden területén – mondta a képviselő.