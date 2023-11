Tímár Pál, a Békéscsabai V-52. számú Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület elnöke hírportálunknak elmondta, a kiállításon alapvetően díszgalambok láthatóak.

– Tulajdonosaik, tenyésztőik fajta szerint helyezték a különleges példányokat ketrecekbe – emelte ki, majd hozzátette, tevékenységük során a természet művészi formálását tartják feladatuknak, illetve küldetésüknek.

– Alakítjuk, formáljuk a galambokat. Az egyszerű postagalambhoz képet már most egészen különleges alakú, egyedi szépségű galambok is vannak. Akad, amelynek tollszerkezete tér el az átlagostól, valamelyiknek a színe vagy az alakja. Ezeket fajtaleírásban rögzítjük, és a bírálatkor, mintegy szépségversenyen értékeljük – árulta el. Mint elmondta, a hétvégi egy centenáriumi esemény, amelyen több klub is részt vesz és rendezi meg fajtaklub-kiállítását.

– Több mint 1200 állat sorakozott fel a ketrecekben az eseményre annak ellenére is, hogy a madárinfluenza nagyon megtizedelte a nevezők számát – fogalmazott. – Úgy véljük, hogy méltó módon ünnepeljük a 100 évet.