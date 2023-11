Átalakult a használt lakóingatlanok piaca idén, ami az egyre szélesebb kínálattal, a bizonytalan gazdasági környezettel, a kiadások növekedésével magyarázható. Az ingatlan.com legfrissebb piaci elemzése szerint a következő időszakban élénkülés jöhet.

A közleményben leírták: az eladó lakóingatlanok átlagára szeptemberben 20,8 millió forintot tett ki, míg tavaly szeptemberben 19,9 millió forint volt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, új egyensúly alakult ki, mivel még mindig hiány van vevőkből.

– A kereslet csökkent mindenhol, így a vármegyeszékhelyeken, a kisebb városokban, településeken is beállt egy, a korábbi évekhez képest alacsonyabb szintre. Mindez az árakra is hatással volt. Már 2022 második felében is nagyon lelassult a drágulás üteme, ám a piac lendülete akkor még néhány százalékos áremelkedést hozott. Ezzel szemben 2023-ban január óta szinte minden településen stagnáltak az árak – részletezte. Hozzátette, bár a lakáspiaci keresletet nagyban meghatározó országos és vármegyei nettó átlagkeresetek éves szinten 14 százalékkal 370 ezer, illetve 13 százalékkal 277 ezer forintra nőttek, a mindennapi kiadások jelentősen emelkedtek, így a fizetések vásárlóereje visszafogottabbá vált. Sok háztartás óvatos maradt, későbbre halasztotta a lakóingatlan-vásárlást.