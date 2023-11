A rendezvényen a fiatalok tizenegy szekción vehettek részt, amelyeken szó volt többek között önismereti kérdésekről, a média működéséről, de a diákönkormányzat működését is megismerhették testközelből – írta Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. Ahogy az esemény megnyitóján, úgy a Facebook-oldalán is felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy idén is tart diákfogadónapot, ezen alkalmak során a tanulók bármilyen témával, ötlettel, javaslattal fordulhatnak hozzá.