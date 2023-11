Nagyszénáson működik a Mira Csillagászati Egyesület mellett a Magyar Csillagászati Egyesület helyi csoportja. Vezetőjük Varga Anikó, aki igyekszik összefogni azokat, akik az országos egyesületnek tagjai (csabaiak, gyulaiak is), és a megyében egyedüliként Szénáson működő kis közösségben is szívesen ténykednek. Ők, valamennyien lelkesen készültek a holdészlelésre a csabai repülőtéren (ott volt Varga Anikó Nagyszénásról, Lipták Pál Békésről, Csabai László és Sipos György Békéscsabáról). Felállítottak öt távcsövet is.

A szervezők elmondták, többeket elriasztott a kiszámíthatatlan időjárás, ám amikor látványossá vált a holdfogyatkozás, kitisztult az égbolt. Az égi látnivalók mellett bemutatkozott az MCSE Nagyszénás HCS, vagyis a Magyar Csillagászati Egyesület újonnan alakult Nagyszénás (Mira) Helyi Csoportja is. Az a céljuk, hogy a Békés vármegyében élő amatőr csillagászokat (MCSE tagokat) összegyűjtse, velük közös programokat szervezhessen. A helyi csoport szorosan együttműködik a Mira Csillagászati Egyesülettel, hiszen több tag a csoport munkájában is résztvevő. A helyi csoport első hivatalos rendezvénye volt a nemzetközi holdészlelő éjszaka.