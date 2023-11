Az előadás Békésen lesz, a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskolában. A belépés díjtalan, de az adományokat szeretettel fogadják.

Korábban megírtuk, hogy újabb nehézségek gördültek a kamuti Balog László elé, aki tavaly márciusban veszítette el a bal karját, amikor a rokonainál kivágott diófa vékonyabb ágait akarta összeaprítani. A baleset mindent megváltoztatott, de László nem adta fel, célul tűzte ki, hogy továbbra is aktív marad. Egy modern, motorikusan működtethető művégtag megvásárlásához kért és kapott segítséget. A kar beszerzését támogatta az állam, de még így is több, mint húsz millió forint hiányzott a vételárból. Az összeg felét önerőből és adományokból sikerült összegyűjteni, ám a család egy ideje nem tudja fizetni a részleteket, nemrég fel is szólították őket a tartozás teljesítésére.