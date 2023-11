A terveknek megfelelően halad a Százéves Cukrászda épületének felújítása – tájékoztatott dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint írta, a cukrászdában elbontották a mosdókat, ezzel megnövekszik a fogyasztótér. Az eddigi fagylaltpult mögötti területet így birtokba vehetik majd a vendégek.

Az új mosdók a melléképületben lesznek, már burkolják a belső tereit. Az új mosdókat a folyosón keresztül közelíthetik majd meg a vendégek. Szépen halad az emeleti termek felújítása. Kifejtette, megcsodálták a restaurátorok munkáját, akik hitelesen helyreállítják annak a két emeleti teremnek az eredeti falfestéseit, amelyet a kutatók feltártak. Eredetileg az emeleti termek is gazdagon díszített helyiségek voltak, de az elmúlt viszontagságos évszázad rombolásai miatt csak ezt a kettőt lehet helyreállítani. A tető új cserepeket kapott és a tetőszerkezet elemeit is több helyen cserélték. Most következik a födém hőszigetelése.

Felújítási munkálatok

Forrás: Facebook

Az épület erősen vizesedett. A falakat víztelenítettek és sótlanították elektrolízises eljárással, majd víz ellen szigetelték. A karácsonyi ünnepekre újra kinyit a Százéves Cukrászda. Új átjáróval kötötték össze a Százéves Cukrászda és a Ladics-ház udvarát. Megnézték a Ladics-ház udvarát is, amelyet az eredeti téglák felhasználásával újraraktak.