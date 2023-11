Játékos kutyás ismeretterjesztő foglalkozást tartottak az agility sport eszközeivel óvodás gyermekek számára a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub tagjai a napokban Mezőhegyesen, a József Attila Általános Művelődési Központ Óvoda-Bölcsőde Intézményegységének mindhárom óvodai telephelyén és bölcsődéjében – tájékoztatta lapunkat Alt Sándor. A klub elnökétől kiemelte, a program egyéni bemutatkozással kezdődött, majd két-három akadályos agility bemutató következett. Ezek után a gyerekek is bekapcsolódhattak a játékos agilitybe, távolugrás, magasugrás, kúszás és szlalom is színesítette az eseményt. Ezután csoportos foglalkozással folytatódott a foglalkozás, majd a kutyák simogatására is lehetőség nyílt.