Új előjegyzési és betegirányító rendszer működik Békéscsabán

Becsei László főigazgató főorvos elmondta, a Békés Vármegyei Központi Kórház csabai tagkórházban több osztályon új előjegyzési és betegirányító rendszert vezettek be novembertől. Első lépésként az országos ütemezés alapján ez öt szakellátót érint: a traumatológia szakrendelés két rendelését, a szemészeti és gyermekszemészeti szakrendeléseket, valamint a fül-orr-gégészeti szakrendelést. A tagkórházba való belépéskor továbbra is sorszámot kell húzni, azonban az öt szakrendelés már az új sorszámautomatához fog kapcsolódni. A betegeik jobb kiszolgálása érdekében ezekhez egy központi telefonszámot vezettek be: időpontot egyeztetni azon lehet, a szakrendelések korábbi telefonszámait folyamatosan kivezetik. Becsei László hozzátette, az ellátás menete a továbbiakban megegyezik az eddigiekkel – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Szabálytalanságra hívta fel a figyelmet a polgármester

Megállni tilos táblánál parkolnak az autósok a Szigligeti utcai játszótér környékén – mondta el Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. Hozzáfűzte, egyre több a szabálytalan sofőr a területen, a problémát a környéken élők jelezték a számára, és a minap szemügyre is vette a helyzetet. Hangsúlyozta, a szabálytalanul parkoló autósok esetében a hatóság intézkedhet. Arra kérte a sofőröket, hogy a kijelölt helyeken tegyék le a autóikat – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Ismét pályázik a kerékpárosbarát település címre Békéscsaba

Ismét pályázik a Kerékpárosbarát település címre Békéscsaba – ismertette a városüzemeltetési bizottság döntését Opauszki Zoltán városi tanácsnok, önkormányzati képviselő, a bizottság tagja. Hangsúlyozta, a város eddig közel tíz alkalommal nyerte már el, illetve most is viseli a rangos címet – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Közmeghallgatást tartanak a románok

Közmeghallgatást tart a békéscsabai román nemzetiségi önkormányzat. A közmeghallgatás november 9-én, csütörtökön 11 óra 30 perckor a Szent István tér 8. szám alatti irodában.

Lángra kapott a ház tetőgerendája

Meggyulladt egy családi ház tetőgerendája szombaton délután Békéscsabán, a Felső Körös soron.A helyi hivatásos tűzoltók az izzó szarufát vízsugár segítségével oltották el, majd az épületet át is vizsgálták. A tűz nem terjedt tovább, senki sem sérült meg.