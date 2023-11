Összesen tizenhét mandátumot osztanak ki

A jövő évi önkormányzati választások során tizenkét önkormányzati képviselőt választhatnak majd meg az egyéni választókerületekben, míg a kompenzációs listáról öten kerülhetnek be a városi közgyűlésbe Békéscsabán – derült ki a helyi választási irodát vezető dr. Bacsa Vendel jegyző határozatából, amellyel megállapították az önkormányzati képviselők számát. Ez nem jelent változást a korábbiakhoz képest, mivel eddig is 12 körzetben választottak önkormányzati képviselőt, valamint öt helyet osztottak ki a kompenzációs listák alapján.

Megújul a járda az Ilosvain

Megkezdődött az Ilosvai utcában a járda felújítása. Varga Tamás alpolgármester, önkormányzati képviselő elmondta, a helyiek jelezték, és ő is tapasztalta, hogy szinte járhatatlanná vált egy szakaszon az utca. A gyalogosok, a kerekesszékkel közlekedők és a babakocsit toló szülők érdekében fontos volt rendezni a problémát. A kivitelező megkezdte a munkálatokat, hamarosan komfortos, megfelelő minőségű állapotba kerül a járda.

Közmeghallgatást tartanak

Közmeghallgatást tart a békéscsabai városi közgyűlés november 9-én, csütörtökön 17 órától Békéscsabán, a városháza dísztermében. A helyiek ekkor tehetik fel a grémiumnak, az önkormányzatnak a kérdéseiket, fogalmazhatják meg észrevételeiket, javaslataikat Békéscsaba ügyeivel kapcsolatban. Elmondták, érdemes előzetesen regisztrálni, amit november 8-án 16 óráig lehet megtenni telefonon. Meg kell adni a nevet, az elérhetőséget, a kérdés vagy javaslat tárgyát, valamint írásbeli válasz esetére a lakcímet.

Rendbe tették Reök István sírhelyét

Megtisztították a környezetét és megkoszorúzták Reök István, Munkácsy Mihály nevelőjének sírját a Bogárházi temetőben a városvédő és városszépítő egyesület tagjai – ismertette Mészáros Zsuzsanna, az egyesület alelnöke. Emlékeztetett: pár éve nyertek forrást tíz csabai híresség sírjának rendbe hozatalára, és Reöké is szerepelt közöttük. Tavaly március 15-e alkalmából is takarítottak a nyughelyénél, mivel Reök István az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején szintén komoly szerepet vállalt – azt követően került Csabára –, nem csak az az egyetlen érdeme, hogy nevelte a festőfejedelmet. Mészáros Zsuzsanna hangsúlyozta: szeretnék, hogy valamilyen módon az 1816 és 1877 között élt Reök István sírja is kapcsolódna a Munkácsy Negyedhez.

Felújítják a játszóteret

A tervezett felújítás miatt várhatóan jövő tavaszig zárva lesz az Óriások konyhája játszótér a CsabaParkban – ismertette Balla Ferenc. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, az elmúlt tíz évben a fából készült elemek az időjárási viszonyok és a mindennapi használat miatt annyira amortizálódtak, hogy már nem biztonságos a használatuk. Hangsúlyozta, a faelemek állapota a folyamatos karbantartás, felületi kezelés ellenére is romlik, ezért vagy fel kell újítani vagy ki kell cserélni azokat. Hozzátette, felvették a kapcsolatot a gyártókkal, akik jelenleg a bevizsgálásnál tartanak. A tervek szerint a téli időszakban, esetleg tavasz elején megbízás alapján korszerűsítik az elemeket, így a jó idő beköszöntével a gyerekek ismét birtokba vehetik a létesítményt.