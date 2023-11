Itt vágnak ki kiszáradt, veszélyessé vált fákat Békéscsabán

Folytatódik decemberben is a kiszáradt, balesetveszélyessé vált fák kivágása Békéscsabán – ismertették a város honlapján. Az 5 centiméternél nagyobb ágakat, törzsrészeket a télen tüzelőanyagként biztosítják a rászorulók számára, míg a gallyakat és az 5 centiméternél kisebb ágakat ledarálják, az aprítékot pedig majd a parkokban használják fel. A közzétett lista szerint több mint száz növényt vágnak ki a következő hetekben az Áchim-lakótelepen, az Aulich utcában, a Bartók Béla és a Békési úton, a Bem utcában, a Bíbic közben, a Boczkó Dániel téren, a Bogárházi sétányon, a Csorba, a Damjanich és a Degré utcában, a Dózsa György úton, az Erdélyi és a Felső-Körös soron, a Forgách, a Földvári, a Gellért és a Gereblyés utcában, a Gyulai úton, a Haán Lajos téren, a Harruckern, a Kassai és a Katona utcában, a Kazinczy-lakótelepen, a Kazinczy, a Kórház, a Kölcsey, a Kőris és a Kun utcában, a Lencsési úton, a Lapos, a Luther, a Máriássy, a Munkácsy, a Nagy Antal és a Németh Lajos utcában, az Orosházi úton, a Pásztor utcában, a Penza-lakótelepen, a Petőfi ligetben, a Vécsey utcában. Több helyszínen pedig gallyazni fognak a szakemberek.

Drámai történetek jelennek meg a Belvárban: második világháborús kiállítás nyílt

Katonai sisakból készült meszeslapát, katonai távcső és öv, élelmiszer-tároló, kitüntetések, korabeli iratok, fényképek, újságok és bankjegyek – többek között ezek jelennek meg azon a második világháborús helytörténeti kiállításon, amely a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium emeletén szerdán nyílt és a tervek szerint év végéig tekinthető meg. Ugrai Gábor, a Belvár történelemtanára, a városvédő és városszépítő egyesület elnöke elmondta: arra gondoltak, hogy a fiataloknak a helytörténeten keresztül bemutatják, hogyan zajlott itt a második világháború, mivel jövőre lesz 80 éve, hogy itt véget ért, 1944. október 6-án vonultak be a szovjet csapatok. Arra kérték a diákokat és a kollégákat, hogy hozzanak be otthonról korabeli használati tárgyakat, dokumentumokat – és ezekkel kapcsolatos történeteket. Bizonyos osztályok most tanulnak a második világháborúról, a tárlatnak hála a tanulók közelebb kerülhetnek az eseményekhez.

Békéscsaba kerékpáros fejlesztéseiről tartott előadást Tapolcán

Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság a napokban Tapolcán szervezett egy konferenciát, ezen tartott előadást Békéscsaba kerékpáros fejlesztéseiről, a város aktívturisztikai törekvéseiről, az elmúlt években elért eredményeiről – ismertette Opauszki Zoltán, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke a Facebook-oldalán. A felszólalásában beszélt arról is, miszerint a békéscsabai Wenckheim turista- és kerékpátút lett idén Az év kerékpárútja, illetve, hogy egy békéscsabai szálloda nyerte el Az év kerékpárosbarát szolgáltatója címet.

A kolbász is belefér a gyümölcs mellett a gasztro-életvitelbe Békésben

Vozár Márton békéscsabai gasztronómus, a Csabai Szlovákok szervezetének elnökségi tagja volt legutóbb a vendége a Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klubnak a Szlovák Kultúra Házában. Vozár Márton kitért arra, hogy kétsopronyi parasztgyerekként szalonnán és kolbászon nevelkedett, kellett az erőnlét az embereknek a fizikai munkához, így volt ez Csabán, és egész Békésben is. Ami pedig az egészséget szolgálta, a hagyományos paraszti ételek semmilyen káros adalékanyagot nem tartalmaztak. Tudták azt is az emberek, mikor kell nehezebb vagy könnyebb ételeket fogyasztaniuk. A gasztronómus kiemelte, a hagyományos magyar konyha alapanyagait, ízeit meg kell megőriznünk, és ezekre büszkének kell lennünk. Az egészséges életvitelt szolgálta az is, hogy a kiskertjük javait fogyasztották az emberek szezonálisan, illetve eltettek belőlük télire is. A gyümölcsök nem csak elméletben voltak jelen a rendezvényen, almát és szőlőt is kóstoltak a megjelentek. Persze, ilyenkor télen mandarin és narancs is kerül az asztalra.

Az egykori belvárosis diák is kérdezett Karikó Katalintól

Tehetséggondozásról, egyetemi évekről, megküzdési stratégiákról és a Nobel-díjról is kérdezték Karikó Katalint az egyetemi hallgatók azon az élő, online bejelentkezésen, melyet a Mathias Corvinus Collegium szegedi képzési központja és az SZTE közösen szervezett nemrég. A különleges találkozón az egykori belvárosis diák, a békéscsabai Vodila Bence is tett fel kérdéseket a Nobel-díjas magyar kutatóbiológusnak. – Az interjú nagyon inspiráló volt, Karikó Katalin már a bejelentkezés elején felajánlotta a tegeződést. Végig közvetlen, lelkes és őszinte volt velünk, biztosította a jó hangulatot – mesélte Vodila Bence. Elmondta, Karikó Katalin élethez való hozzáállása is példa lehet előtte, a fiatalok előtt és örül, hogy csatlakozott az MCC tehetséggondozó programjához és találkozhatott vele. Úgy fogalmazott, nem volt lámpalázas, hiszen a Belvárosi gimnáziumban évek óta működik a Kutató diák program, ahol a magabiztos fellépést is gyakorolják. Az iskola elméletben és gyakorlatban is jó alapokat adott neki; a magabiztosság, hogy merjenek kiállni mások előtt, fontos az egyetemen, és később, a felnőtt életben is – részletezte Vodila Bence.