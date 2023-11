A polgármester jelezte, hogy elkezdték mindegyik előkészítését, a tervek, az engedélyek rendelkezésre állnak, és a közbeszerzéseket is megindították egyes esetekben.

Mivel a pályázatokat 2022 elején nyújtották be 2021-es adatokkal számolva, vélhetően az önkormányzatnak jelentős saját erőt is biztosítania kell ahhoz, hogy a beruházásokat megvalósíthassák, ez akár az összköltség 30 százalékát is jelentheti. A legfontosabb fejlesztésnek azt mondta, hogy 16, jelenleg mindössze csak útalappal rendelkező utcában építenek aszfaltutat, erre a beruházásra mindenképpen sort kerítenének.

Emellett energetikailag korszerűsítenének több önkormányzati épületet. Ez a városházánál geotermikus fűtési-hűtési rendszer kiépítését jelentené, de a fejlesztés érintené az egészségügyi központot, öt Kossuth utcai önkormányzati bérlakást, illetve a volt japán múzeum, a civil ház épületét is.