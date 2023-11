Benoit Klein, az Airbus Helicopters dinamikus alkatrészeket gyártó és összeszerelő központjának vezetője a bejárással egybekötött szerdai eseményen elmondta, nagyon szoros partneri kapcsolatok jöttek létre az elmúlt időszakban. Kiemelte, a repülőgépiparban hosszú folyamatnak számít, hogy a szükséges minősítéseket megszerezzék. Nagyon fontosnak nevezte, hogy hosszú távú együttműködések mellett kötelezzék el magukat.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, szinte pontosan öt évvel ezelőtt, 2018 november 21-én érkezett az Airbus első delegációja Gyulára.

– Akkor még teljes titokban zajlottak a tárgyalások, és Gyula más településekkel volt versenyben, mint az Airbus gyárának lehetséges helyszíne – fogalmazott. – Még álomnak tűnt, hogy a világ egyik legfejlettebb légijármű-ipari technológiája Gyulán fog megtelepedni. Az álom azonban megvalósult, aminek a szerdai esemény egyik nagyon fontos állomása volt.

Hangsúlyozta, az Airbus magasan képzett szakembereknek biztosít álláslehetőséget. Kedvező fejleményként emelte ki, hogy a Satys is követte az Airbust, és Gyulán is üzemet létesített. A polgármester felidézte Bruno Even, az Airbus Helicopters ügyvezető igazgatójának gondolatát, amely szerint nagyon ambiciózus terveik vannak Gyula városával kapcsolatban, ahová nagyon komoly közép-európai központot kívánnak telepíteni.