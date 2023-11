Az önkormányzat 2022-ben vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP Plusz Élhető települések című felhívás Zöld infrastruktúra fejlesztése Nagyszénáson elnevezésű pályázaton. A vasárnapra hirdetett családi programon kiderült, mire használták fel a majd 200 millió forintot a település központi parkjának több pontján.

Az ünnepségre a település minden részéből érkeztek családok sétálva, babakocsit tolva, kerékpárral, autókkal. A gyerekek a játszótér láttán nagyon izgatottak lettek, mindegyikük azt kérdezte: mikor próbálhatják ki a mászókákat, a hintákat...

Nyemcsok János polgármester köszöntőjében arra emlékeztetett: már nagyon várta felnőtt és gyermek egyaránt ezt a pillanatot. Gyermeknap ez a javából, kicsit megkésve ugyan, de a végeredmény láttán elégedettek lehetnek a megújult központi tér leendő használói.

Egyedülálló digitális eszközökkel is felszerelték a szénási parkot.

– Azon túl, hogy építettünk egy hagyományos játszóparkot, a környékünkön talán egyedülálló digitális eszközökkel is felszereltük ezt a teret, ami nemcsak a gyerekek, kamaszok, fiatal felnőttek szórakozását, hasznos időtöltését szolgálja, hanem valamennyi korosztályét. Van egy könyvcserét szolgáló szekrény is, aminek a célja, hogy a már nem használt könyveket elhozva másoknak örömöt szerezhessünk, mi pedig kiválasszunk onnan másikat – fogalmazott a megnyitón Nyemcsok János. A polgármester arról is beszélt, hogy most, novemberben nem látszik, de ha kitavaszodik, az idén telepített növények (több mint 70 féle) megmutatják pompás színeiket. A zöldített, hangulatos park fáinak árnyékában jólesik majd megpihenni.

– Azért, hogy egy település lakói közösségként tudjanak működni, kellenek közösségi terek. Ez ilyen lett, kérem, éljenek a lehetőséggel, használják kedvükre. És védjük, óvjuk is meg az itt kialakított értékeinket – tette hozzá a település vezetője.

Ezután Nyemcsok János bejelentette, hogy posztumusz díszpolgári címet adományozott a képviselő-testület Kiss Györgynek, a díjat unokája vette át az ünnepségen.

A Cheese fotósaroknál a szénási gyerekek és a mesebeli karakterek is örömmel fotózkodtak

A folytatásban Berta János, Jimmy bohóc invitálta az egybegyűlteket egy vidám sétára a művelődési ház körül: a testület tagjai Nyemcsok János vezetésével miután elültettek egy emlékfát, a beruházás látványos elemeit vették birtokukba kicsik és nagyok. Megnézték az úgynevezett interaktív szigeteket, amik segítenek megismerni a település történetét és értékeit.

A játszótéren kültéri eszközök kaptak helyet. Izgalmas színfoltja a térnek a napelemes okospad, az interaktív információs torony és egyéb interaktív játszóeszköz; a már említett könyveknek a cserebere szekrény.

A parkba telepítettek fákat, cserjéket, évelő növényeket, kihelyeztek utcabútorokat. Van akadálymentes parkoló. A gyerekek azonnal birtokukba is vették a csúszdás mászóvárat és a játszótér valamennyi elemét, hintáit.

Kiss György