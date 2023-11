A MOL Campus Magyarország legmagasabb irodaépülete. A toronyház 29 emeletes, 143 méter magas, a budapesti Lágymányosi-öböl északi partján épült fel 2022-ben. A rajttól a célig 34 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ami függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent.

A startpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra már készenlétben állt az a 124 induló, akik az ország minden pontjáról érkeztek, hogy a lépcsőfutás történetében először a MOL Campusban rendezett viadalon részt vegyenek.

Öt kiváló tűzoltó, Orosházáról három, Németh László, Tóth Roland és Varga Szebasztián, Békéscsabáról Pepó János, Szarvasról pedig Lénárt László érkezett a megmérettetésre. Valamennyien egyéni versenyzőként neveztek. A versenynek több kategóriája volt, erről és a további részletekről az a Németh László (az orosházi tűzoltóság parancsnok-helyettese) mesélt, aki az elmúlt években többször, pontosan háromszor megmérettette már magát az eddigi, 22 emeletes versenyhelyszínen.

– Nőket és férfiakat külön értékeltek, ahogy volt három korcsoport is: 30 évnél fiatalabbak, a 30-40 év közötti és az annál idősebb korosztály. A nevezés és a verseny között nem sok idő telt el. Bennünket, orosháziakat éppen ezért a tízemeletes toronyházak lépcsőházaiban idén nem láthattak a lakók tréningezni, lépcsőzni. Ugyanakkor valamennyien sportolunk a munkánk mellett. Ebből az erőnlétből merítettünk. Én a versenyrutinomban is bíztam, de bevallom őszintén, a tisztességes helytállás volt a célom és a kihívás, ekkora magasságnak a teljesítése. Nem volt ez egyszerű, teljes védőfelszereléssel, légzőkészülékkel a hátunkon, ami plusz 25 kilós terhet jelentett. Csak a cél lebegett az én szemem előtt is: menjek fel!