Megérkeztek a kórházi dolgozók influenza elleni oltásai Békéscsabára

Megérkeztek a Békés Vármegyei Központi Kórházba a dolgozók influenza elleni védőoltásai – mondta el hírportálunk megkeresésére dr. Hegyi Tibor, a békéscsabai tagkórház főgyógyszerésze. Elárulta, a kórházi dolgozók körében minden évben, így idén is nagy érdeklődés mutatkozik a vakcinák iránt. Hozzátette, az egészségügyi dolgozóknak egy rendkívül fontos szerepvállalása van az influenza elleni védekezésben, amelynek egyetlen eszköze még mindig a védőoltás felvétele. Dr. Hegyi Tibor hangsúlyozta: az influenza idén is fertőz, és bárkit érinthet. Az influenza elleni védőoltásoknak pedig elsődleges célja a súlyos, kórházi kezelést igénylő megbetegedések, és a vírus okozta halálesetek megelőzése. Ezen célokat is tekintve rendkívül fontos a lakosság minél szélesebb körű átoltottsága évről évre. Részletezte, a Magyarországon kapható vakcinák mindegyike elölt vírust, vagy alegységet tartalmaz, és abszolút biztonságosak. A kockázatokban szereplő mellékhatások pedig még mindig elenyészőek a várható pozitív immunitás elérése mellett.

Hajrá Békéscsaba: eddig jól áll a város költségvetése

A Hajrá Békéscsaba-frakció képviseletében dr. Juhász István tanácsnok és dr. Szigeti Béla hétfőn sajtótájékoztatón értékelték a csütörtöki városi közgyűlést. Elmondták, a város is ki van téve a világban zajló gazdasági folyamatoknak, így a jövőben kell számítani a bevételek csökkenésére és a kiadások növekedésére. Viszont idén eddig jól áll a költségvetés, a prioritások között megfogalmazott célokra van forrás. Hozzátették: módosították a támogatásokról szóló helyi rendeletet, kiigazították a gazdasági, társadalmi változások miatt – figyelembe vették, hogy az elmúlt években emelkedtek a minimálbér és a garantált bérminimum mellett a nyugdíjak is –, és így az eddiginél többen juthatnak támogatásokhoz.

Nyugodtan aludhatnak a vasút közelében élő kenderföldiek

Jól halad a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal korszerűsítése – írta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán, aki a minap be is járta a beruházás helyszínét Csicsely Gergővel, a Kenderföldek Egyesület elnökével a pálya Kenderföldek mellett haladó szakaszánál. Ismertette: 1822,7 méteren hosszú hangelnyelő falat építenek a vasúti pálya jobb oldalán, ezzel jelentősen csökkentve a zajterhelést az itt élők számára. A fal 1000 méteren 5,5 méter, majd a további 822,7 méteren 3,5 méter magas lesz. A zajvédő fal alapjai immár elkészültek; az oszlopokat és az elemeket pedig a tervek szerint jövő év tavaszán helyezik el. Az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően a vasúti hálózatot két vágányra bővítik, így a jövőben növekszik az alkalmazható sebesség is, ami további előnyökkel jár a közlekedés hatékonysága terén.

Fűszerkertjével két országos díjat is elnyert a békéscsabai iskola

A békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai fűszerkertje tízéves munka eredményeként két országos díjat is elnyert a Magyarország legszebb konyhakertjei, Magyar Örökség-díjas programban meghirdetett versenyen. – A Nádudvaron megtartott díjátadón Petri Hajnalka igazgatóval vettünk részt – mondta Kovácsné Szatyin Ildikó, a csabai intézmény pedagógusa, az iskolakert szakkör vezetője. – Sári Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere, ötletgazda és projektigazgató, valamint Maczik Erika, Nádudvar polgármestere köszöntötte a megjelent díjazottakat. Az Agrárminisztérium részéről Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár méltatta a példaértékű, értékteremtő munkát, amit a kerttulajdonosok végeznek. Kovácsné Szatyin Ildikó kiemelte, az egyik díjat a „Magánkertek”, a másikat a „Magyarország legszebb iskolai konyhakertje” kategóriában érdemelték ki. A rendezvény ideje alatt kiállítás keretében csodálhatták meg a kertekben megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket, a belőlük készült, ízlésesen csomagolt finomságokat.

Közmeghallgatást tartanak a lengyelek Békéscsabán

Ezen a héten csütörtökön lehet elmondani észrevételeinket, kérdéseinket feltenni a lengyel nemzetiségi önkormányzat tagjainak. Közmeghallgatást tart a békéscsabai lengyel nemzetiségi önkormányzat november 16-án, csütörtökön 16 órakor a Szent István tér 8. szám alatti irodában – közölték a városháza honlapján.