Világbajnok csirkepörköltet főztek a csabai Szlovák Klubban

Veres Krisztina, a békéscsabai Meseház vezetője nevezte világbajnok ebédnek a Csabai Szlovák klub asszonyainak hétfői csirkepörköltjét amit a nemzetiségi klubházban főztek. – Amit főzünk, közösen meg is esszük – mondta Stír Mátyásné, aki Schwertner Józsefnével együtt volt a főszakács. – Általában összeadjuk az alapanyagot, mindenki hoz valamit, ezt előre megbeszéljük. Valamilyen süteményt pedig szinte mindenki süt. Mint kiderült, két vendége is volt a hétfői találkozónak: Erdősi Géza muzeológus asztali áldást is mondott, Soós Emőke bábszínész pedig két mesével szórakoztatta a jelenlévőket.

Herczeg Tamást választották a Fidesz vármegyei választmányi elnökévé

Tisztújító ülést tartott a Fidesz területi választmánya. A négy Békés vármegyei választókerület delegáltjai egybehangzó szavazással a következő két évre Herczeg Tamást választották a választmány elnökévé. Az alelnökök kilétéről is döntöttek: Babák Mihály, Mokán István, dr. Onody Gyula és Szegedi Balázs vesz részt az elnökség munkájában.

Elveszített munkatársaiknak állítottak emléket a rendőrök

Emlékhelyet és emléktáblát avattak kedden Békéscsabán, a rendőrség székházában. Az előbbi az Orosházi Határőr Igazgatóság és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság valamennyi egykori, elhunyt munkatársának tiszteletére készült. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Vörös Ferenc ezredes kezdeményezésére, és Dorogi János nyugállományú alezredes támogatásával kialakított emlékhelyre egy könyv is került, amelyben a határőrség és a rendőrség integrációja óta, aktív korukban elhunyt rendőrökről, rendőrségi dolgozókról lehet olvasni. Az ünnepségen a rendőrségi székház fennállásának 50. évfordulója alkalmából egy emléktáblát is felavattak, hiszen Békéscsaba központi helyén, a belváros szívében 1973-ban épült fel a rendőrség székháza.

A hősökre és a mártírokra emlékeztek a csabai, II. világháborús emlékműnél

A Hősök és Mártírok emléknapja (október 31.) alkalmából szervezett megemlékezést kedden Békéscsaba önkormányzata a Szabadság téri, II. világháborús emlékműnél. Beszédet mondott Kincses József őrnagy, békéscsabai helyőrségparancsnok, ökumenikus egyházi szentelés és áldás is szerepelt a programban, sokan koszorúztak is az emlékműnél. Szintén koszorúztak Harmati Imre alhadnagy és Kovács Zoltán alezredes emléktáblájánál, mindketten orosz páncélosok tüzétől vesztették életüket 1956-ban.

Épületekre is veszélyt jelentett az égő avar Békéscsabán

Kigyulladt az avar hétfőn Békéscsabán, az Orosházi úton – írta meg tájékoztatójában a katasztrófavédelem. Ismertették: a helyi hivatásos tűzoltók a közeli épületekre veszélyt jelentő égő faleveleket egy vízsugár segítségével eloltották, majd a területet átvizsgálták. A tűz a környezetére nem terjedt át, az eset során senki sem sérült meg.