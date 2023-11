Múzeumi szakemberek tanácskoztak Békéscsabán

Békéscsabán tartotta idei őszi közgyűlését a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége kedden és szerdán. A konferenciát első alkalommal rendezték meg Békéscsabán, ahová az ország minden részéről és még a határon túlról is érkeztek múzeumi szakemberek. A vendégek látogatásuk során nemcsak konferencián vesznek részt, hanem a várost is jobban megismerhetik, benne természetesen a Munkácsy Mihály Múzeummal.

Ittas, sérült kollégiumi szobatársnak is nyújtottak elsősegélyt Békéscsabán

Kedden immár huszonkilencedik alkalommal rendezte meg a „Szenvedélyünk az egészség” városi vetélkedőt a Csabagyöngye Kulturális Központban a Védőnői Szolgálat. A játékos megmérettetésen huszonhárom csapat indult, és több mint hatvan középiskolás versenyzett öt állomáson. A verseny főbb állomásain pontokat gyűjtöttek a csapatok. Egy szituációs játék során például ittas, fej- és karsérülést szenvedett kollégiumi szobatársnak kellett segítséget nyújtani, szakszerűen kikérdezni, mentőt hívni hozzá, sebét bekötözni. A rendőrség Activity-re invitálta a résztvevőket, akiknek olyan fogalmakat kellett „előadniuk”, mint számítógépes játék, közösségi média, segítségkérés. A fiatalok hallhattak a mostanában népszerű elfbar és snüssz veszélyeiről, a dohányzás egészségügyi következményeiről. Továbbá ügyességi és kreatív feladatokat is kaptak.

Idős férfi esett össze az Angyalos kútnál

Mentő- és rendőrautót láttak kedden délután Békéscsabán, az Angyalos kútnál. Hangai József mentőtiszt, regionális kommunikációs munkatárs ismertette, hogy egy idős férfiről érkezett bejelentés, aki összeesett, majd kiderült, hogy nem mutat életjelenségeket. Mentésiránytásuk vonalban maradt a bejelentővel, diktálta az újraélesztés lépéseit, riasztást adott le a Szív City alkalmazásban, és ezekkel párhuzamosan indított egy mentőorvosi kocsit és egy mentőgépkocsit. Kitartó újraélesztési kísérlet során a férfi keringése a helyszínen visszatért, kritikus állapotban szállították kórházba.

Újra lesz Csabai Advent a főtéren

December 3-án kezdetét veszi az adventi ünnepkör, a fényfüzéreket már teszik fel a fákra, ettől a pillanattól kezdve a Szent István téren mindig történik valami – jelentették be a kedden a főtéren tartott sajtótájékoztatón. Varga Tamás alpolgármester elmondta, a Csabai Advent égisze alatt az önkormányzat idén is olyan közösségi teret, találkozási pontot teremt, ami igazodik a meghitt várakozáshoz, az ünnepi hangulathoz. Hangsúlyozta, az elmúlt években a Covid, aztán az energiaválság nehezítette a szervezést, de idén már új látványelemet, egy kisvasutat is felállítanak, amit ingyen használhatnak a családok.

Együttműködési megállapodást kötött az Alföld Slow Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet

Együttműködési megállapodást írt alá az Alföld Slow Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei Igazgatósága a napokban Békéscsabán. A dokumentumot, mely a jövőbeni közös munka kereteit fekteti le Szebellédi Zoltán egyesületi elnök és Csibor Márton vármegyei igazgató írta alá. A két szervezet a szakmai egyeztetések alkalmával megismerte egymás tevékenységét és számos olyan közös célt határoztak meg, melyek elérése érdekében érdemesnek látják együtt gondolkodni és cselekedni. Az elkövetkezendő időszak együttműködésének fő célkitűzése a magyar kultúra népszerűsítése, a hagyományőrzés és az aktív közösségek építése, segítése, emellett pedig közös konferenciák, rendezvények és projektek megvalósítása.