Mindenki mást gondol arról, hogy egészséges életmód. Valakinek a megszorításokat, a heti többszöri edzést jelenti, valakinek azt, hogy megeszik napi egy gyümölcsöt – mondta Forján Petra, aki szerint az egészség a kiegyensúlyozottságot takarja, amikor az ember jól érzi magát a bőrében, mind mentálisan, mind fizikailag. Amikor nem mond le egy süteményről, egy hamburgerről vagy pizzáról, hanem azt beépíti a mindennapokba; mint ahogy a mozgást sem kényszerként éli meg, hanem az jól esik számára.

Belefér a sütemény, de nem három, hanem egy szelet

– Fontos a mennyiség és a minőség – hangsúlyozta a békéscsabai szakember a táplálkozással kapcsolatban. Mindenféle tápanyagra szüksége van az emberi szervezetnek, és ha valamiből túlzottan sok vagy kevés megy be, akkor azt a szervezet jelzi. Szerinte ügyelni kell a mértékletességre, figyelembe kell venni a napi mozgásigényt. Annak, aki napi 8-10 órát tölt a számítógép előtt, nyilván kevesebb energiára van szüksége ahhoz képest, mint annak, aki kemény fizikai munkát végez.

Kiemelte, hogy ő is mindenfélét eszik, nem mond le semmiről. De ha például a reggelt lángossal kezdi, akkor aznap több mozgást iktat be. Húst szintén fogyaszt, ugyanakkor nem szerepel mindennap az étrendjében. Szerinte a sütemény is belefér, viszont nem három szelet, hanem például csak egy. Világéletében szerette a gyümölcsöket, zöldségeket, és előszeretettel fogyaszt salátákat. Szerinte a magyarok alapvetően rostszegényen táplálkoznak, pedig kompenzálni kell a finomított szénhidrátokban dús ételeket, például a péksüteményeket, a kenyeret, a tésztákat. Az, aki napi háromszor eszik nyers zöldséget, gyümölcsöt, a napi vitaminszükségletét is fedezheti.

Nem kell bedőlni annak, hogy egy hét alatt mínusz öt kiló

A hangzatos fogyókúrákkal kapcsolatban elmondta: ideig-óráig működik minden. Hiszen ha a kalóriabevitelt leveszik, akkor az nyilván fogyást eredményez. Azonban szerinte nem szabad bedőlni az olyan szalagcímeknek, miszerint egy hét alatt le lehet dobni 5 kilogrammot is úgy, hogy nem kell sokat tenni érte. Ilyenkor elsősorban a víz- és nem pedig a zsírveszteség jelenik meg, a hosszú távú hatásokkal azonban ezek a javaslatok nem számolnak. Szerinte az olyan fogyókúra, amely egy-egy tápanyag megvonásán alapul, nem fenntartható; ő az egészséges életmódot pártolja.

Jó, ha összejön heti háromszor harminc perc

Ennek pedig a része kell, hogy legyen a mozgás is. A rohanó világban nehéz beiktatni egy napba, hiszen csak 24 órából áll, ám szerinte kezdetben az jó, ha heti háromszor 30 perc mozgás összejön, és ezt lehet fokozatosan növelni. Nem muszáj azonnal kimondottan edzésre és konditeremre gondolni, össze is lehet kötni a mozgást a családi programmal, el lehet menni együtt sétálni, biciklizni. Nem szükséges 60-90 perces foglalatosságokra gondolni, a 30 perces edzések, futások is sokat számítanak, ha valaki odateszi magát; és mindezt nem kényszerként kell megélni, a rendszerességen van a hangsúly. És ha mellette az étkezésre is figyel, akkor jelentős változásokat láthat a tükörben és érezhet az egészségi állapotában is.

A családi programot is össze lehet kötni a mozgással - tanácsolta a szakember. Fotó: Bencsik Ádám

Forján Petra kiemelte: időt kell adni a szervezetnek, hogy beinduljanak a folyamatok. Nem kell mindig a mérlegre állni, hiszen nem mutat valós képet. Motivációként célszerűbb inkább kiválasztani a szekrényből egy farmert, amelyet szeretne kényelmesen viselni az illető. Úgy véli, két-három hét után látszódik, érződik a változás. Tehát az első két hetet kell túlélni, utána érkezik annyi kedvező visszajelzés, hogy elég motivációt adjon a folytatáshoz. Hangsúlyozta: sokan csak pár hétben gondolkodnak, viszont hosszú távra kell tervezni. A sikerhez pedig kitartásra van szükség, valamint támogató családra, akik partnerek is az egészséges életmódban.

Kisgyermekként is érdekelték az ételek A táplálkozástudomány és a mozgás témakörével foglalkozik Forján Petra, akit kisgyermekként is foglalkoztatott a táplálkozás. Mint mondta, a játszótéren és otthon, a babakonyhában is előtérbe kerültek az ételek. Az álma az volt, hogy vagy belgyógyász vagy szakács legyen, végül hasonló területen, a táplálkozástudományban találta meg a helyét. Úgy gondolta, ezt jól kiegészíti egy mozgással kapcsolatos végzettség, így lett edző.