A társulás a Komplex Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése a Dél-Alföld Térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projektjének ez volt a nyilvános zárórendezvénye.

Molnár Sándor, a nonprofit Zrt. általános igazgatója elmondta, a 2017-ben indult projekt a korábbi fejlesztésekre alapozott, 2,6 milliárd forintból épült több olyan létesítmény, ami fejleszti Békés vármegye hulladékgazdálkodási szolgáltatását.

– Majd' ötvenezer hulladékgyűjtő edényt szereztünk be, ezek szelektív hulladékgyűjtést, zöldhulladék gyűjtését és a vegyes kommunális hulladékgyűjtést is szolgálják. Építettünk egy új átrakó állomást Gyomaendrődön, ami annak a körzetnek a hulladék-befogadását és -továbbítását szolgálja; Békéscsabán pedig egy hulladékudvart; fejlesztettük az orosházi, a mezőhegyesi, a szeghalmi hulladékátrakó állomásokat, valamint a békéscsabai hulladékválogató központot is.

A DAREH Önkormányzati Társulás elnöke, Lengyel Zsolt összefoglalta a projekt tartalmi kérdéseit. A társulás áttekintette az eltelt hosszú időszak alatt történteket. A projekt egyébként idén december elsején zárul.

Van még egy fontos eleme: a szemléletformálás, amelynek keretében a nyilvánosság segítségével és minden más csatornán igyekeznek a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsíteni. Elkészítettek egy mobilapplikációt, van egy naptárfunkciója is, információkat kaphat a lakos arról, hogy melyik hulladékot hova lehet elhelyezni; a hulladékgyűjtő pontok is megtalálhatók benne.