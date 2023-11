Csütörtökön új Aldi nyílt a megyeszékhelyen a Corvin utcában, jövő héten Spart adnak át a Lencsésin és a Mömax is érkezik, ráadásul az Andrássy úton is egyre jobban haladnak egy vadonatúj üzlet építésével. Úgy tudjuk, a sor ezzel nem ér véget: az Auchan is terjeszkedhet a megyeszékhelyen.