Néhány évtizede még ismeretlen rovarfajok voltak Magyarországon azok az invazív címeres poloskák, amelyek rövid idő alatt megtelepedtek nálunk, és belakták magukat a házainkba, lakásainkba. A Sokk a rovar Facebook oldal októberben kérdőíves felmérést tett közzé, hogy kiderüljön, hol és milyen mértékben találkozunk ezekkel a fajokkal. Már a válaszadók nagy száma is azt mutatta: mostanra országos problémává vált a jelenlétük, hiszen két hét alatt 14 ezren töltötték ki a kérdőívet.

A déli országrészt kedvelik

Az adatok feldolgozása során kiderült, hogy ma már nincs olyan térsége Magyarországnak, ahol ne jelentek volna meg ezek az invazív címeres poloskák. Az ország mintegy 3200 települése közül csaknem 1600-ból jelentettek poloskaészlelést a kérdőívet kitöltők – összesítette az adatokat a poloskatérképet bemutató online sajtótájékoztatón dr. Bajomi Dániel, a Sokk a rovar Facebook oldalt működtető Bábolna Bio Kft. ügyvezető igazgatója.

A legtöbb észlelés Budapestről és a legnagyobb városokból érkezett, de a valós fertőzöttséget jobban mutatják a lakosságarányos számok. Ezek alapján az országtérképen az látszik, hogy a déli megyékben tapasztalták a legmagasabb mértékben az invazív címeres poloskák jelenlétét. Baranyában a legnagyobb fertőzöttség a lakosságarányos észlelések alapján, de nem marad el sokkal tőle Tolna és Békés megye sem. A legalacsonyabb számokat Vas, Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mutatja a térkép. Budapest közepesen fertőzöttnek számít, de a kerületek között nagy a szórás, jelentősebb poloskafertőzöttséget ott tapasztaltak a kérdőívet kitöltők, ahol nagyobb a zöldfelületek aránya.

A válaszadók 76 százaléka szerint az elmúlt években vált tömegessé az invazív címeres poloskák jelenléte a lakókörnyezetükben. A kérdőívet kitöltők 61 százaléka az elmúlt öt évben észlelte ezeket a poloskákat, 25 százalékuk pedig tavalytól.

Októberben észleltek felfutást

Varga Péter, a kártevők elleni védekezéssel foglalkozó Békés Pesticid Kft. ügyvezető igazgatója hírportálunknak elmondta, októberben észleltek egy felfutást az invazív címeres poloskák esetében.

– Mindez körülbelül egy-két héten belül történt, de nem óriási mennyiségben. Többen kértek segítséget, de nem tömegével. Bár itt vannak a rovarok, de nem drámai a helyzet – tette hozzá.

Az évtized pocokinváziója

A szakember ugyanakkor kitért arra, hogy rágcsálófronton az évtized mezei pocok-, egér- és patkányinváziójával kell szembenézniük.

– Ilyen magas populáció nagyon régen nem volt, és nehezíti a védekezést, hogy a zöldterületeken, a mezőgazdasági és a lakott területeken egyaránt nagyobb számban ott vannak a rágcsálók – fogalmazott. – Több helyen előfordul, hogy négyzetméterenként 8-10 is található a rágcsálókból. A gazdák óriási küzdelmet folytatnak velük szemben, hiszen a búzát és a repcét is kieszik a földből. Ehhez már kormányzati támogatást is érkezett. A lakosság részéről érkeztek olyan jelzések, amelyek szerint szigetelésekbe, gipszkarton alá is beköltöztek az egerek.

Varga Péter elmondta, cégük naponta 3-4 segítségkérő telefonhívást kap rágcsálók irtásával kapcsolatban.

– A csapadékos időjárás némi segítséget jelent, hogy megálljon a szaporodásuk, de a folyamat még nem tart ott, hogy egy belső betegség megállítsa azt – emelte ki. – Jelenleg minden rágcsáló jól érzi magát.

A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy nem árt az óvatosság, mert a rágcsálók nagyon súlyos következményekkel járó betegségeket terjesztenek.