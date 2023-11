Láthatta és hallhatta a közönség Badár Sándor humoristát, a Fehérliliom Népfőiskola kézműves foglalkozásokat tartott, a gyermekek a Hungarikum Játszóházban is hasznosan tölthették el az időt, és ezeken kívül is számos program színesítette a Vármegyejárást. Este a Kondorosi Zenészek Közösségének koncertje zárta a rendezvényt.

A népi gasztronómia sem hiányozhatott, Csonka Zsoltnak, a Kondorosi Csárda séfjének a vezetésével 1400 kapusznyikát, azaz káposztás lepényt, és 2500 kondorosi sajtos pogácsát, készítettek, sütöttek. A helyi szlovák klub és szlovák önkormányzat tagjai kínálták a finomságokat.

– Igazából ez egy családi napnak is számított, hiszen minden korosztály talált magának tetsző programot, illetve a családok közösen is játszhattak, szórakozhattak – hangsúlyozta Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere. – A Vármegyejárás Hagyomány, Érték, Közösség mottója mentén valósítottuk meg a programokat, ezek mindegyike jelen van, jellemzi városunkat. A rendezvény is megmutatta, milyen remek közösséget alkotunk a civil szervezeteknek köszönhetően is.