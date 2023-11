Sajtótájékoztató keretében hirdették ki a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat intézményeinek energetikai korszerűsítését hétfőn, amely beruházások a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásából valósultak meg. Az evangélikus egyház országos irodájának diakóniai osztályvezetője, Kelemen Anna Gyöngy elmondta, amikor észlelték, hogy az energiaárakra milyen komoly hatással vannak a nemzetközi helyzetek – így az Ukrajnában dúló háború –, az áremelkedések pedig milyen hatással lehetnek a jövőben az intézményeikre, úgy döntöttek, hogy minél több forrást igyekeznek biztosítani energetikai korszerűsítésekre. Pályázatot hirdettek meg azzal a céllal, hogy minden bentlakásos intézményük kaphasson olyan támogatást, amiből valóban megtérülő fejlesztéseket valósíthatnak meg.

Kelemen Anna Gyöngy

Tehát kimutathatóan csökkentik az egyes beruházásokkal az épületek energiaköltségét. Elárulta, szinte minden intézményük sikeresen pályázott, amelynek köszönhetően egyenként 10 és 60 millió forint közötti támogatást kaptak. Az egyik legnagyobb összeget pedig a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat fordíthatta intézményeinek energetikai korszerűsítésére. Az osztályvezető elárulta, a fejlesztések 85 százalékban már meg is valósultak országszerte, így az idei téli szezonban már jóval költséghatékonyabbak lesznek.

Gregersen-Labossa György

Gregersen-Labossa György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottságának elnöke kifejtette, feladatuk az, hogy felügyeljék az evangélikus egyház szociális- és gyermekvédelmi tevékenységét. Hozzájuk tartozott a fent említett pályázat kiírása, valamint a beadványok elbírálása is. Elárulta, ezen pályázat előtt is igyekeztek kellő támogatást biztosítani az energetikai korszerűsítések megvalósulására, de a "krízishelyzetben" erre különösen nagy hangsúlyt fektettek. Fontosnak tartották ugyanis, hogy intézményeikben optimális szinten tartsák a rezsiárakat, egyrészt azért, hogy a váratlan helyzetekre is fel legyenek készülve, másrészt pedig azért, hogy az így megtakarított összegeket a humánerőforrás fejlesztésére fordíthassák.

Kondor Péter

Kondor Péter evangélikus püspök elmondta, ő hazaérkezik Szarvasra, és itt tapasztalta meg először azt, hogy az evangélikus egyház bentlakásos intézményei egy nagy családot alkotnak, amelyben a rászorulókat és az időseket emberi méltóságukat megőrizve segítik és kísérik mindennapjaikban. Hangsúlyozta, hálás azért az összefogásért, amit ezekben az intézményekben, így a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálatnál is tapasztal. Hozzátette, büszke továbbá arra a jó együttműködésre, ami a helyi önkormányzatokkal és a kormánnyal folytatnak a minél jobb és hatékonyabb működés érdekében.

Lázár Zsolt esperes, az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetője ismertette: energetikai beruházásuk egyik legfontosabb helyszíne a Vajda Péter utca 7. szám alatti, központi épületük, ami egyben a sajtótájékoztató helyszíne is. Itt ugyanis átálltak a termálfűtésre, a rendszert az elmúlt napokban indították el, és ami mellett napelemes rendszert építettek ki. Ennek a beruházásnak az összértéke 83 millió 475 ezer forint volt, és a jelenlegi számítások szerint 15 év alatt térül meg a ráfordítás.

Lázár Zsolt

A másik, kisebb léptékű beruházásuk a csabacsűdi intézményükben valósult meg, ahol napelemeket helyeztek el, és korszerűsítették a fűtést egy vegyes tüzelésű kazán beüzemelésével. Ez egy 18 millió forintos projekt volt. Itt a beruházás utáni spórolás éves szinten várhatóan 2 millió 658 ezer forint lesz.

Az egyik legnagyobb beruházásuk pedig a Szarvas, Rákóczi utca 25. szám alatti épületben valósult meg, ahol kicserélik a meglévő gázkazánokat egy hőszivattyús rendszerre, valamint napelemeket helyeznek ki. Ez a beruházás 91 millió 246 ezer forint értékű, és mindössze 5 éves megtérülési idővel számolnak esetében.

Szintén fontos projektjük volt a nagyszénási, Táncsics utcai intézmény energetikai korszerűsítése. Elárulta, itt tapasztalták azt meg az ukrán-orosz háború kitörése után, hogy a gázszámlájuk szinte egyik napról a másikra 13-szorosra nőtt, tavaly januárban. Itt már korábban elindítottak egy korszerűsítést, és a jelenlegi 37 millió forintos támogatással éves szinten 11 millió forintot spórolhatnak meg a fejlesztésnek köszönhetően.

Babák Mihály

Babák Mihály polgármester elmondta, a háború felgyorsította az energiával kapcsolatos problémákat, amire mindenkinek reagálnia kellett. Szarvas viszont már korábban elkezdte a korszerűsítést, ennek is köszönhető, hogy 2010-ben a napelemek kapcsán már a második helyezést érte el az európai kisvárosok között. Régóta fontos tehát számukra az energiatudatosság, és ennek hatására is használják immár legtöbb intézményükben a termálfűtést is. Öröm számukra, hogy erre a rendszerre az Ótemplomi Szeretetszolgálat is rácsatlakozott. A jövőt illetően pedig ismét napelemrendszerek telepítésére szeretnének pályázni, a lehető legtöbb épületükkel.