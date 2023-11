Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) elmondta: azzal, hogy több bevétele származik az előzetes reméltnél az önkormányzatnak, lehetősége nyílik pótolnia az elmaradásokat, bizonyos területekre pedig plusz pénzt fordítani. Kiemelte, hogy megfelelő Békéscsaba gazdasági szerkezete, 9 ezer vállalkozása, adóalanya van, és mindez előnye a városnak, amire lehet építeni.

Beszélt arról is, hogy a Magyar Posta Zrt. egy éve zárta be a békéscsabai kis postákat, és hogy azóta sem lett eredménye a tárgyalásoknak, mivel nem nyitottak ki újra; szerinte a zrt. nem adott korrekt ajánlatokat. Mint fogalmazott, bejárta a közösségi portált, hogy Jaminában kinyithat a posta, de szerinte az nem az eddigi épületében lesz, valamint nem is lesz három ablak.