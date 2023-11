Nem adott elsőbbséget, összeütköztek Békéscsabán

Két autó, egy Ford és egy Peugeot ütközött össze csütörtök reggel 8 óra előtt Békéscsabán, a Lepény Pál utcában, mert egyikük nem adta meg az elsőbbséget a másiknak. A helyszínre rendőrök és hivatásos tűzoltók ugyancsak érkeztek. Információink szerint a balesetben senki nem sérült meg, viszont anyagi kár keletkezett. A koccanás miatt egy ideig jelentős torlódást alakult ki a környékben, mivel sokan mentek akkor a belvárosban lévő bölcsődéhez, óvodához és iskolához is.

Több helyen rendbe tették a járdát Jaminában

Több helyen javították a járdát a választókerületében – ismertette Ádám Pál jaminai önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán. Békéscsabán, az Orosházi úton rendbe tették a Hargita és a Povázsay utcák közötti szakaszt – itt a járda mellett a bicikliutat is –, valamint a cserépgyár előtti részt. Emellett a Bercsényi utca páratlan oldalán ugyancsak felújították a teljes járdaszakaszt.

Dr. Huszár Ildikó rendel Békéscsabán dr. Juhász Györgyi volt körzetében

Dr. Árusné dr. Juhász Györgyi évtizedeken át végzett kiemelkedő munkát. A 11. számú házi gyermekorvosi körzetben dr. Huszár Ildikó rendel, miután elhunyt dr. Árusné dr. Juhász Györgyi – ismertették a közelmúltban sajtótájékoztatókon. Ahogy Szarvas Péter polgármester, úgy a Fidesz-KDNP-frakció képviseletében dr. Paláncz György tanácsnok is hangsúlyozták, hogy dr. Árusné dr. Juhász Györgyi több évtizeden át végzett kiemelkedő munkát, generációkat gyógyított.

Kétszáz fiatal vett részt a békéscsabai ifjúsági parlament ülésén

Közel kétszáz általános és középiskolással tartották meg a minap a városi ifjúsági parlament ülését a Csabagyöngye Kulturális Központban. A rendezvényen a fiatalok tizenegy szekción vehettek részt, amelyeken szó volt többek között önismereti kérdésekről, a média működéséről, de a diákönkormányzat működését is megismerhették testközelből – írta Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. Ahogy az esemény megnyitóján, úgy a Facebook-oldalán is felhívta a fiatalok figyelmét arra, hogy idén is tart diákfogadónapot, ezen alkalmak során a tanulók bármilyen témával, ötlettel, javaslattal fordulhatnak hozzá.

Továbbra is kap bérlőkijelölési jogot a kórház és a Linamar Békéscsabán

Összesen 504 bérlakással rendelkezik Békéscsabán az önkormányzat, és ezek között vannak olyanok, amelyek esetében bérlőkijelölési jogot biztosít a város a Békés Vármegyei Központi Kórház, valamint a Linamar Hungary Zrt. számára. Azaz ők döntenek arról, hogy mely szakembereik költözhetnek be az adott ingatlanokba. Ez a bérlőkijelölési jog év végén lejár több, az Erzsébet-lakóparkban található lakás esetében. Ezért a városi közgyűlés ülésén úgy döntöttek, hogy ezen ingatlanokra újabb, 2026-ig végéig szóló, hároméves megállapodást köt az önkormányzat a kórházzal és a céggel, és bérlőkijelölési jogot biztosít számukra – ismertette a minap sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester.

Pénteken mutatják be a Nyolcvan vödör levegő darabot a Jókaiban

Lezsák Sándor: Nyolcvan vödör levegő című darabját viszi színpadra a Békéscsabai Jókai Színház. A darabot Merő Béla rendezésében láthatja a közönség, a főbb szerepekben Bartus Gyula, Jászai Mari-díjas érdemes művész (Öregember) és Tarsoly Krisztina (Öregasszony) játékával. A darabot november 17-én, péntektől láthatja a közönség. Merő Béla a darab főpróbáján elmondta, habár a történet a '80-as évek elején íródott, ez egy mai történet is. A rendező hangsúlyozta, a darab mindenképpen figyelemfelhívó jellegű, és nem optimista megközelítésű, hanem inkább arra próbál figyelmeztetni, hogy figyeljünk oda az életünkre. A Nyolcvan vödör levegő című darab bemutatója pénteken lesz a Stúdiószínház színpadán.