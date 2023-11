– Utcát kellett nyitnunk. Van sok új érdeklődő, akik jönnének, építkezni szeretnének. A telkeink elfogytak. A Vadvirág utca remek lehetőség, hogy újabb sikeres telekértékesítést végezzen ott önkormányzatunk. Zúzott kővel borított már az utca, a közvilágítást kiépítjük a folytatásban. Több ez, mint jó befektetés. Nekünk, itt élőknek is és a kistelepülés családias adottságaira vágyóknak is. Jelezték visszatérési szándékukat családok, külföldről is érkezne olyan telekvásárló, aki itt képzeli el élete folytatását. Képviselő-testületünk a tíz építési telekre hamarosan kiír pályázatot és majd dönt, kinek és milyen feltételekkel adja el – sorolta Varga Pál polgármester, aki azt is hozzátette, hogy a községben az ingatlanok árai nem véletlenül magasabbak a szomszédos településekhez képest. A lakosság részére nyújtott szolgáltatások beépülnek az árképzésbe, aki akár telket, akár családi házat akar venni, ezt megtapasztalja.

A községbe érkezőket egyébként rendezett településkép fogadja, a napokban például maroknyi közfoglalkoztatott végezte (ők tartják rendben Kardoskút közterületeit) az őszi virágosítást, parkosítást. Az önkormányzat saját költségvetési forrásból vásárolt növényeket. Kiültették, hogy szebbé tegyék környezetüket.