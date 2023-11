– Ezek az élmények alapvetően befolyásolták a forgatókönyvet, a kerettörténet 90 százalékát is odaírtuk. A sztori Amerikából indul, de érinti Olaszországot és Egyiptomot is, de a fő helyszín a tarhosi kastélypark. Az ingatlan egy nagyon kedves család tulajdonában van, akik rendkívül segítőkészek, amiért nagyon hálások vagyunk. Az külön öröm számukra és számunkra is, miután bemutattuk az első vágott részeket, már több gyártóstáb is bejelentkezett, hogy oda, illetve Békés vármegyébe jönnének forgatni. Ez jó lehet Tarhosnak, illetve a környező településeknek is, hiszen a stábok szállást, étkezést és helyi munkaerőt is igénybe vesznek. A horrortrilógia forgatása során is sok helyi segítőt kértünk fel, hogy segítsék a film munkálatait.

Több településen szeretnének forgatni

Varga Ádám kifejtette, örül, hogy egy kicsit ilyen módon, vissza is tud adni Békés vármegyének,tudja picit a figyelmet ide is irányítani. Tarhos mellett Lőkösházára, Békésre, Gyulára, Vésztőre is igyekszik forgatásokat vinni.

A horror zeneszerzője is Békés vármegyei, Cseh István, aki a rendező megfogalmazása szerint kimagasló zenéket alkotott ismét. Készül egy werkfilm sorozat is, ami elősegíti a film megismerését, készülését. A Barbelo technikai és marketingbemutatóját februárban tartják a Berlini filmfesztiválon. Sok ország már lekötötte a filmet, de az ázsiai piacok jelentős része még nyitott, így a szakmabeliek Németországban még jobban megismerhetik a produkciót. Az amerikai premier április végén, május elején lesz, a filmet várhatóan mozikban is bemutatják majd. Hazánkban a Romis Mozi forgalmazza majd, amit megelőz egy szinkronmunka, hiszen, ahogy említettük, a film angol nyelven készült.

Kisvárosi történetek és Kovi élettörténete

A Romis Produkció közben készíti a Kisvárosi történetek című sorozatot Kincses Zoltán rendezésében. A sztori jelentős részének Békés vármegye ad helyet, és olyan színészek, illetve ismert személyiségek szerepelnek a filmben, mint Straub Dezső, Reviczky Gábor Benkő Péter, Horváth Gréta, Szabó Zsófi, Szabó Dóra, Gulyás Erika, Fedinecz Pál Vida Péter, Tolnai Klára, Andrejszky Zoltán, Fekete László, Blága Tünde, a megyéből pedig Zsombok Réka, Beszterczey Attila, Veres Lóránd, Trabach Veronika, de a névsor folyamatosan bővül. A sorozatot várhatóan márciustól a Magyar Mozi Tv-n láthatják majd az érdeklődők.

Várhatóan ugyancsak nagy érdeklődésre tart majd számot a Romisnak az a produkciója, amely az erotika világába kalauzolja el a nézőket a felnőttfilmes Oscar-díjas rendező Kovi, Kovács István élettörténetén keresztül. Ez utóbbi produkció várhatóan az egyik legnagyobb streaming-szolgáltató platformján lesz majd látható. Podcastbeszélgetésünk során Varga Ádámmal számos más érdekes témát is érintettünk.