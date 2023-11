Az eseményen elhangzott, bár a kötet 2020-ban jelent meg, azt Békéscsabán még nem tárták ilyen formában a nagyközönség elé.

A bemutatón Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és szociológus köszöntötte elsőként a jelenlévőket, aki a beszélgetés moderátora is volt. A könyvet dr. Kurucz Ferenc ügyvéd és Békés vármegyei nyugalmazott rendőr-főkapitány mutatta be, aki mellett természetesen a szerző is szólt írásának történetéről és előzményeiről. Beszélgettek továbbá az írótársadalom viszonyulásához 1956-ról, azon belül is egy alárásgyűjtésről, illetve arról a kérelemről, amit az ENSZ-hez juttattak el, mondhatni elárulva vele Magyarországot.

Herczeg Tamás elmondta, Dányi László kötete véleménye szerint két részletre tagolható, és az átlag embernek egy igen nehéz olvasmány lehet. Hangsúlyozta azonban, hogy nagyon komoly kutatómunka áll mögötte és dr. Kurucz Ferenc egyetértettek abban, hogy sokak számára meghökkentő lehet a tartalma.