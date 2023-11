Helyettesítő doktor lesz az 5. számú fogorvosi körzetben Békéscsabán

Felmondta az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződését dr. Biedermann Dániel fogorvos, így az november 30-ával megszűnik – derült ki a városi közgyűlés ülésén. Az is szóba került, hogy az 5. számú fogorvosi körzetet helyettesítéssel a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény működteti december 1-jétől.

Kamerarendszert telepítenek a békéscsabai szelektív szigethez

Bár bővítették a szelektív hulladékgyűjtőket Békéscsabán, az Árpád fejedelem téren, továbbra is akadnak problémák – írta közösségi oldalán dr. Szigeti Béla. Az önkormányzati képviselő a napokban Szarvas Péter polgármesterrel vette szemügyre a kialakult helyzetet. Ismertette, miszerint kamerát telepítenének a helyszínre: ennek tervezése immár meg is történt, hamarosan pedig ki is építik a rendszert. Hangsúlyozta: bízik abban, hogy ez megoldást jelent majd a gondokra.

Versekkel emlékeztek Ady Endrére a Lencsésin

November 22-én volt 146 éve, hogy Érmindszenten megszületett Ady Endre. A Lencsési Közösségi Házban a nyugdíjasklub minap tartott foglalkozásán rá emlékeztek, egyrészt közös verseléssel, másrészt a pályafutásának ismertetésével – írták a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház Facebook-oldalán.

A forgalmas jaminai dűlő kátyúzását is szorgalmazta

Több probléma is felmerült a Franklin utcát a 47-essel összekötő dűlő környezetében, ezek megoldását kezdeményezte most az önkormányzatnál – ismertette Facebook oldalán Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. Mint írta, egyrészt a vízügyi igazgatóság kezelésében lévő árokban a növényzet elvadult, túlburjánzott, cserjékkel teljesen benőtt. Azt kérte, hogy kezdeményezzék az igazgatóságnál a szerinte teljes mértékben gondozatlan árok rendbe tételét. Másrészt a Franklin utcát a 47-essel összekötő, egyébként igen forgalmas dűlő állapota erősen leromlott, kikátyúsodott, a kialakult gödrökben a víz megáll, az út nehezen járhatóvá vált. Ezért itt javítást, kátyúzást, szükség szerint gréderezést javasolt. Harmadrészt a Franklin utcai szociális bérlakások végénél lévő árokban, immár visszatérően, illegálisan helyeztek el hulladékot. Ebben az esetben azt szorgalmazta, hogy vigyék el a szemetet.

Bemutatták Békéscsabán Bene Zoltán Igazak című, három korszakban és Szegeden játszódó regényét

Eddig kereken húsz kötetet jelentetett meg a hangsúlyosan szegedi kötődésű, József Attila-díjas író, Bene Zoltán, akinek legújabb, Igazak című regényét hétfőn mutatták be Békéscsabán, a Művész Kávéházban, a Bárka szerkesztősége, a Jókai színház és a Körös Irodalmi Társaság közös rendezvényén. A szerzővel Kiss László Bárka-szerkesztő beszélgetett. Az eseményen kiderült, hogy Bene Zoltán Igazak című regénye Szegeden és három korszakban játszódik: az 19. század elején, a 20. század elején és most, a 21. század elején. A főszereplői Igaz Gergely, Igaz Gerő és Igaz Gergő – valamint a nők, hiszen minden körülöttük forog –, tehát egyfajta családregényről van szó, de a könyv Szeged-regényként szintén felfogható, míg az egyes epizódok kalandregénynek, kriminek, értelemkereső írásnak ugyancsak beillenek.

A sorstársakat támogatja Gubik Petra jótékonysági koncertje

December 7-én, csütörtökön 18 órától lesz Gubik Petra adventi, jótékonysági fellépése Békéscsabán a katolikus nagytemplomban. A koncert kedvezményezettje idén a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete. A szervezet elnöke, Ádász István elmondta, lesz helye a bevételnek, szeretnék az egyesület húszéves (jogelődjével együtt hetven) jubileumának megünneplésére fordítani az adományt. A jótékonysági koncertre a belépés díjtalan, de adományokat szívesen fogadnak. A helyek az érkezés sorrendjében foglalhatók el.