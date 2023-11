Varga Tamás alpolgármester elmondta, a Csabai Advent égisze alatt az önkormányzat idén is olyan közösségi teret, találkozási pontot teremt, ami igazodik a meghitt várakozáshoz, az ünnepi hangulathoz. Hangsúlyozta, az elmúlt években a Covid, aztán az energiaválság nehezítette a szervezést, de idén már új látványelemet, egy kisvasutat is felállítanak, amit ingyen használhatnak a családok.

– A Jókai színháznál kifeszített fényfüzér és állatsimogató, a Szent István téren sok-sok faház, ízletes, illatos portéka, látványelem fogadja majd a látogatókat. A Télapó december 3-án, 5-én és 6-án, majd az utána következő hétvégéken is várja a gyerekeket a Mikulásházban, a katolikus templomnál felépül a Betlehem. December 3-tól egészen 23-ig minden nap lesz program, ami széleskörű együttműködés eredménye – részletezte Varga Tamás. Az alpolgármester kiemelte, tizenkét óvoda, kilenc iskola, hat civil szervezet és előadóművészi közösség mutatkozik be hétköznaponként 16:30-tól, illetve 17 órától, hétvégén pedig 16 órától. A szombati napokon ismert előadók érkeznek Békéscsabára, elsőként Vásáry André, majd Janicsák Veca, végül Kökény Attila lép színpadra.

– Az első vasárnap, a december 3-a a hagyományos gyertyagyújtásé, aztán 10-én a Csabagyöngye Kulturális Központ Mikulás-fesztiválja, december 17-én pedig a Jókai színház műsora varázsol jó hangulatot. Közben Gubik Petra jótékonysági hangversenye, Alföldi Csaba orgonajátéka is színesíti a programokat. Játékokkal is várjuk a kilátogatókat, a gyermekrajzpályázat leadási határideje a mostani péntek, eredményhirdetése december 3-án lesz. A merészebbek csúnya pulóver versenyre is benevezhetnek majd – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Varga Tamás bejelentette azt is, hogy a november 9-ei közgyűlési döntésnek köszönhetően az ünnepi fények idén a külterületeken, a Lencsési, a Kazinczy lakótelepen, valamint Mezőmegyeren és Gerlán is felgyúlnak.