Ugrai Gábor úgy kezdte, Békéscsabának története során többször volt bírója, mint polgármestere. A különbségeket bemutatva elmondta, ahhoz, hogy polgármester legyen egy település élén, ahhoz először várossá kell válnia. Békéscsaba éppen 105 évvel ezelőtt lett város, 1918-ban kapta meg ezt a rangot, és ekkor lett választott polgármestere is.

– Majd jött a kommunizmus a II. világháború után, és a polgármester név megváltozott, tanácselnökök voltak a város élén. A „tanács" szó a „szovjet” szóból származik, hiszen a Szovjetunió uralta nem csak Magyarországot, hanem az egész Közép-Kelet-Európát. A szovjet szó magyarul tanácsra fordítható, ezért is kapta minden város feje a kommunizmus alatt a tanácselnök megszólítás – ismertette.

A történelemtanár elárulta, mindez kívülről is látszott, hiszen a Városháza nevét is megváltoztatták: leszedték ezt a feliratot és kicserélték a Városi tanács feliratra. Majd a rendszerváltás után, 1990-ben állították vissza a polgármesteri címet, illetve a Városháza nevét is.

Elhangzott, 1918 után zűrzavaros időszak következett, hiszen véget ért az I. világháború, jött az Őszirózsás forradalom, a román megszállás, a tanácsköztársaság, aztán kivonultak a románok, bevonultak a magyar csapatok. Tehát egy nagyon zaklatott időpontban választották meg a város első polgármesterét, aki dr. Berthóty István volt.

– Városvezetőként gyakorlatilag végigvitte ezeket a problémás helyzeteket, és úgy gondolom, hogy elég jól csinálta. Ő volt az például, aki a román királyt fogadta a békéscsabai városháza dísztermében, de ő volt az, aki szerencsére kedvezőbb körülmények között később Horthy Miklóst is fogadta a városban. Ő volt az a polgármester, aki Trianon tragédiáját átélte a városlakókkal együtt, amikor a város az ország közepéről a szélére került. Ezt valahogy kezelnie kellett. Egyébként nagyon nagy fejlődésnek indult Békéscsaba ekkor. Berthóty 1918-tól 1929-ig volt polgármester és ezekben az években épült az Árpád Fürdő, több iskola és utak is. Az emberek is kedvelték őt és sok helyre kérték fel beszédet mondani – ismertette első polgármesterünket Ugrai Gábor.

A beszélgetésből kiderül, hogy 105 év alatt tizennyolc polgármestere vagy tanácselnöke volt a városnak. Hogy kik voltak ők és milyen események kötődnek a nevükhöz, a podcast-ból kiderül.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!