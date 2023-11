Mravik Mihályné 1955-től tanított a Kondorosi Általános Iskolában, 1958-ban házasságot kötött kollégájával, Mravik Mihállyal, akivel szeretetben, nagy egyetértésben éltek férje 2017-ben bekövetkezett haláláig. 1990-ben, 35 év pedagógusi szolgálat után – melyet mindvégig a kondorosi iskolában töltött – nyugállományba vonult.

– Pedagógiai munkájában mindig örömöt talált. Megbízható, pontos, precíz, önmagával és másokkal szemben is magas mércét felállító pedagógus volt – hangsúlyozta Laurinyeczné Trnyik Judit. – Rendkívül éles szemmel vette észre a gyermekekben rejlő tehetséget, melyet aztán szívós következetességgel, elszánt hittel ki is bontakoztatott. Büszkeséggel töltötte el, hogy tanítványai több alkalommal is sikeresen szerepeltek megyei és országos versenyeken, öregbítve a kondorosi iskola hírnevét.

1991-ben férjével együtt megalapították a „G-M Alapítvány a tehetségekért” közhasznú alapítványt, melynek célja a kondorosi iskolában kiemelkedő tanulói, tanári tevékenység elismerése. 1991-től 2019-ig jelenlétében az ünnepélyes tanévzárón, később a ballagási ünnepségen adták át a tehetséges diákoknak, illetve a tehetséggondozásban élen járó pedagógusoknak az elismeréseket. Ezen alkalmakra mindig nagy örömmel és szeretettel készült, szívesen vette, hogy találkozhatott a díjazottakkal, egykori tanítványaival, kollégáival.

Nyugdíjba vonulása után férjével aktív közéleti tevékenységet folytatott, meghatározó személyiségei voltak Kondorosnak, Erzsike néni számos elismerésben is részesült. Fájó szívvel búcsúznak tőle, emlékét megőrzik.

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere közösségi oldalán azzal köszönt el Mravik Mihálynétól: „Isten nyugosztalja Erzsike nénit!"